Mazda утратила право обратного выкупа своих активов в России

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Японский концерн Mazda не реализовал опцион обратного выкупа своей доли в предприятии "Соллерса" во Владивостоке, и в октябре утратил такую возможность, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы "Соллерс".
Японский автомобильный концерн Mazda в ноябре 2022 года продал свою долю в совместном предприятии с автомобильной группой "Соллерс" во Владивостоке. Сделка предусматривала возможность обратного выкупа в течение трех лет.
"Группа "Соллерс" не получала от Mazda каких-либо предложений или запросов по поводу реализации опциона, и в текущих условиях мы не видим в этом необходимости… Срок действия опциона истек в октябре 2025 года", - рассказали в пресс-службе российского концерна.
В концерне напомнили, что предприятие "Соллерс" во Владивостоке было перезапущено еще в 2023 году, а в настоящее время на его мощностях налажено производство междугородних и туристических автобусов под брендом Sollers.