Mazda утратила право обратного выкупа своих активов в России - РИА Новости, 03.11.2025
21:54 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/mazda-2052684143.html
Mazda утратила право обратного выкупа своих активов в России
Mazda утратила право обратного выкупа своих активов в России - РИА Новости, 03.11.2025
Mazda утратила право обратного выкупа своих активов в России
Японский концерн Mazda не реализовал опцион обратного выкупа своей доли в предприятии "Соллерса" во Владивостоке, и в октябре утратил такую возможность,... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T21:54:00+03:00
2025-11-03T21:54:00+03:00
экономика
владивосток
соллерс
sollers
россия
mazda motor
владивосток
россия
экономика, владивосток, соллерс, sollers, россия, mazda motor
Экономика, Владивосток, Соллерс, Sollers, Россия, Mazda Motor
Mazda утратила право обратного выкупа своих активов в России

Mazda в октябре утратила возможность обратного выкупа своих активов в России

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Японский концерн Mazda не реализовал опцион обратного выкупа своей доли в предприятии "Соллерса" во Владивостоке, и в октябре утратил такую возможность, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы "Соллерс".
Японский автомобильный концерн Mazda в ноябре 2022 года продал свою долю в совместном предприятии с автомобильной группой "Соллерс" во Владивостоке. Сделка предусматривала возможность обратного выкупа в течение трех лет.
"Группа "Соллерс" не получала от Mazda каких-либо предложений или запросов по поводу реализации опциона, и в текущих условиях мы не видим в этом необходимости… Срок действия опциона истек в октябре 2025 года", - рассказали в пресс-службе российского концерна.
В концерне напомнили, что предприятие "Соллерс" во Владивостоке было перезапущено еще в 2023 году, а в настоящее время на его мощностях налажено производство междугородних и туристических автобусов под брендом Sollers.
Экономика
 
 
