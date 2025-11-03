https://ria.ru/20251103/maskot-2052683944.html
Пьяного маскота вывели со стадиона во время матча Кубка Англии
Пьяного маскота вывели со стадиона во время матча Кубка Англии - РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Пьяного маскота вывели со стадиона во время матча Кубка Англии
Маскота клуба "Сент-Олбанс Сити", представляющего седьмой по силе дивизион Англии, вывели со стадиона из-за алкогольного опьянения во время матча первого раунда РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Sun: маскота вывели со стадиона во время матча из-за алкогольного опьянения
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Маскота клуба "Сент-Олбанс Сити", представляющего седьмой по силе дивизион Англии, вывели со стадиона из-за алкогольного опьянения во время матча первого раунда Кубка страны против "Бертон Альбион", сообщает The Sun.
Согласно видеозаписи в соцсети Х, человек, одетый в костюм льва, который является талисманом любительской команды, позировал перед болельщиками в состоянии алкогольного опьянения, спотыкался, упал через рекламный щит, а также пытался выйти к кромке поля.
На другом видео заметно, как стюарды уводят маскота со стадиона, который при этом продолжал махать руками в сторону зрителей.
Субботняя встреча завершилась победой "Бертон Альбион" из английской Лиги 1 со счетом 6:0.