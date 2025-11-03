Пьяного маскота вывели со стадиона во время матча Кубка Англии

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Маскота клуба "Сент-Олбанс Сити", представляющего седьмой по силе дивизион Англии, вывели со стадиона из-за алкогольного опьянения во время матча первого раунда Кубка страны против "Бертон Альбион", сообщает The Sun.

Согласно видеозаписи в соцсети Х, человек, одетый в костюм льва, который является талисманом любительской команды, позировал перед болельщиками в состоянии алкогольного опьянения, спотыкался, упал через рекламный щит, а также пытался выйти к кромке поля.

На другом видео заметно, как стюарды уводят маскота со стадиона, который при этом продолжал махать руками в сторону зрителей.