Пьяного маскота вывели со стадиона во время матча Кубка Англии
Футбол
 
21:41 03.11.2025
Пьяного маскота вывели со стадиона во время матча Кубка Англии
Пьяного маскота вывели со стадиона во время матча Кубка Англии
Маскота клуба "Сент-Олбанс Сити", представляющего седьмой по силе дивизион Англии, вывели со стадиона из-за алкогольного опьянения во время матча первого раунда РИА Новости Спорт, 03.11.2025
Новости
англия, бертон альбион, кубок англии, алкоголь
Футбол, Англия, Бертон Альбион, Кубок Англии, Алкоголь
Пьяного маскота вывели со стадиона во время матча Кубка Англии

Sun: маскота вывели со стадиона во время матча из-за алкогольного опьянения

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбол. Лига чемпионов. Тренировка ФК "Интер"
Футбол. Лига чемпионов. Тренировка ФК Интер - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Маскота клуба "Сент-Олбанс Сити", представляющего седьмой по силе дивизион Англии, вывели со стадиона из-за алкогольного опьянения во время матча первого раунда Кубка страны против "Бертон Альбион", сообщает The Sun.
Согласно видеозаписи в соцсети Х, человек, одетый в костюм льва, который является талисманом любительской команды, позировал перед болельщиками в состоянии алкогольного опьянения, спотыкался, упал через рекламный щит, а также пытался выйти к кромке поля.
На другом видео заметно, как стюарды уводят маскота со стадиона, который при этом продолжал махать руками в сторону зрителей.
Субботняя встреча завершилась победой "Бертон Альбион" из английской Лиги 1 со счетом 6:0.
Стадион Открытие Арена - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В "Целе" опровергли слухи о приглашении Риеры в "Спартак"
3 ноября, 18:30
 
ФутболАнглияБертон АльбионКубок АнглииАлкоголь
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
