Онлайн-магазин Shein ввел запрет на продажу секс-кукол - РИА Новости, 03.11.2025
23:13 03.11.2025
Онлайн-магазин Shein ввел запрет на продажу секс-кукол
в мире
франция
париж
франция
париж
Онлайн-магазин Shein ввел запрет на продажу секс-кукол

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Китайский интернет-магазин Shein ввел запрет на продажу секс-кукол и временно приостановил размещение товаров для взрослых на платформе после того, как французские власти отреагировали на сообщения о продаже сервисом "секс-кукол, похожих на детей", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление ритейлера.
Генеральный директорат Франции по делам потребителей (DGCCRF) ранее объявил, что пожаловался властям о продаже "секс-кукол, похожих на детей" на сайте Shein. Министр экономики Франции Ролан Лескюр заявил, что власти заблокируют платформу Shein, если ритейлер продолжит выставлять на своих площадках товары, связанные с детской порнографией, и добавил, что по факту жалобы будет проведено судебное расследование.
"Shein объявил о введении "полного запрета на секс-куклы" после того, как DGCCRF сообщил властям (Франции - ред.) о продаже "секс-кукол, похожих на детей"... Shein заявил, что удалил всю рекламу и изображения, связанные с секс-куклами, и временно исключил из своего ассортимента категорию товаров для взрослых", - говорится в публикации.
Представитель Shein заявил агентству, что упомянутый запрет был введен на мировом уровне.
Скандал вокруг компании Shein разразился в то время, когда китайский гигант сетевых продаж готовится открыть первый офлайн-магазин в Париже.
