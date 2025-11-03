Онлайн-магазин Shein ввел запрет на продажу секс-кукол

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Китайский интернет-магазин Shein ввел запрет на продажу секс-кукол и временно приостановил размещение товаров для взрослых на платформе после того, как французские власти отреагировали на сообщения о продаже сервисом "секс-кукол, похожих на детей", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление ритейлера.

"Shein объявил о введении "полного запрета на секс-куклы" после того, как DGCCRF сообщил властям (Франции - ред.) о продаже "секс-кукол, похожих на детей"... Shein заявил, что удалил всю рекламу и изображения, связанные с секс-куклами, и временно исключил из своего ассортимента категорию товаров для взрослых", - говорится в публикации.