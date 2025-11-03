Глава "Роскосмоса" рассказал о работе с Китаем по созданию лунной станции

ХАНЧЖОУ (Китай), 3 ноя - РИА Новости. РФ и КНР продолжают совместную работу по созданию лунной станции, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов, в том числе дорожная карта сотрудничества в области спутниковой навигации.
«
"В мае при визите господина (лидера КНР) Си Цзиньпина в Москву было подписано соответствующее соглашение о реализации. И мы движемся ровно в рамках этих договоренностей. (РФ и КНР - ред.) совместно реализовывают проекты создания электростанций", - сказал Баканов журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
"Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация в мае подписали меморандум по строительству электростанции для Международной научной станции на Луне. В "Роскосмосе" сообщали, что на станции будут проводить фундаментальные космические исследования и проверку технологий для длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне.
Запад начал делить Луну: заключен знаковый договор
2 октября, 08:00