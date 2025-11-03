В Ливане погиб один человек в результате атаки израильского БПЛА

БЕЙРУТ, 3 ноя - РИА Новости. Израильский беспилотник атаковал машину на юге Ливана, по предварительным данным, один человек погиб, сообщил РИА Новости источник в службе скорой помощи Ливана.

"По предварительным данным, один человек погиб в результате атаки израильского беспилотника на транспортное средство на автостраде между Шаркией и Дувейр на юге Ливана", - рассказал собеседник агентства.

В субботу вечером израильский беспилотник также осуществил атаку на юге Ливана в районе города Набатии, выпустив четыре ракеты, в результате ранения получили несколько человек.

Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.

По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 300 человек, более 680 получили ранения.