В Ливане погиб один человек в результате атаки израильского БПЛА
В Ливане погиб один человек в результате атаки израильского БПЛА - РИА Новости, 03.11.2025
В Ливане погиб один человек в результате атаки израильского БПЛА
03.11.2025
в мире
ливан
израиль
оон
хезболла
ливан
израиль
В Ливане погиб один человек в результате атаки израильского БПЛА
БЕЙРУТ, 3 ноя - РИА Новости. Израильский беспилотник атаковал машину на юге Ливана, по предварительным данным, один человек погиб, сообщил РИА Новости источник в службе скорой помощи Ливана.
"По предварительным данным, один человек погиб в результате атаки израильского беспилотника на транспортное средство на автостраде между Шаркией и Дувейр на юге Ливана", - рассказал собеседник агентства.
В субботу вечером израильский беспилотник также осуществил атаку на юге Ливана
в районе города Набатии, выпустив четыре ракеты, в результате ранения получили несколько человек.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль
продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН
№1701.
По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 300 человек, более 680 получили ранения.
Израильская армия, со своей стороны, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах
" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.