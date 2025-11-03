https://ria.ru/20251103/lipetsk-2052662661.html
В Липецкой области отменили воздушную опасность
В Липецкой области отменили воздушную опасность
Желтый уровень воздушной опасности отменен на всей территории Липецкой области, сообщает главное управление МЧС РФ по региону. РИА Новости, 03.11.2025
Объявили отбой желтого уровня воздушной опасности в Липецкой области