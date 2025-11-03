Адвокат: на Украине горячая линия по жалобам на военкоматы не работает

"Из тех моментов, которые были доступны в свое время - военные запускали горячую линию для жалоб, будем откровенными, каждый второй клиент, который на нее обращается, сообщает, что горячая линия просто не отвечает. Она не работает как на уровне командования Сухопутных войск, так и на уровне областных территориальных центров комплектования (военкоматов - ред.)", - сказал Кычко в эфире украинского телеканала "Новости. Live".