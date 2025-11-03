Адвокат: на Украине горячая линия по жалобам на военкоматы не работает

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Горячая линия, на которую граждане Украины могут пожаловаться на работу военкоматов, фактически не работает - звонки остаются без ответов, сообщил украинский адвокат Роман Кычко.
Депутат Верховной рады Ирина Геращенко 8 октября прошлого года на фоне роста случаев нарушения прав граждан во время мобилизационных мероприятий сообщала, что власти Украины решили запустить "горячую линию" для реагирования на противоправные действия представителей военных комиссариатов.
Адвокат объяснил, что военнообязанные имеют несколько путей обжалования противоправных действий представителей военкоматов.
"Из тех моментов, которые были доступны в свое время - военные запускали горячую линию для жалоб, будем откровенными, каждый второй клиент, который на нее обращается, сообщает, что горячая линия просто не отвечает. Она не работает как на уровне командования Сухопутных войск, так и на уровне областных территориальных центров комплектования (военкоматов - ред.)", - сказал Кычко в эфире украинского телеканала "Новости. Live".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
