Рейтинг@Mail.ru
Лебеди-шипуны из усадьбы Трубецких будут зимовать в Московском зоопарке - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
15:32 03.11.2025 (обновлено: 22:50 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/lebedi-2052644055.html
Лебеди-шипуны из усадьбы Трубецких будут зимовать в Московском зоопарке
Лебеди-шипуны из усадьбы Трубецких будут зимовать в Московском зоопарке - РИА Новости, 03.11.2025
Лебеди-шипуны из усадьбы Трубецких будут зимовать в Московском зоопарке
Лебеди-шипуны Маша и Ваня приехали на зимовку в Московский зоопарк из парка "Усадьба Трубецких", сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T15:32:00+03:00
2025-11-03T22:50:00+03:00
хорошие новости
москва
московский зоопарк
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052643453_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_bafda86864673162a3bdafec770c80bd.jpg
https://ria.ru/20251018/zmei-2049056298.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052643453_359:0:1426:800_1920x0_80_0_0_b49afa33dc7d5bcf6bd876f7bb0f43cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московский зоопарк, общество
Хорошие новости, Москва, Московский зоопарк, Общество
Лебеди-шипуны из усадьбы Трубецких будут зимовать в Московском зоопарке

Лебеди-шипуны из усадьбы Трубецких Маша и Ваня приехали на зимовку в зоопарк

© Фото : пресс-служба управы района ХамовникиЛебеди-шипуны из "Усадьбы Трубецких" будут зимовать в Московском зоопарке
Лебеди-шипуны из Усадьбы Трубецких будут зимовать в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Фото : пресс-служба управы района Хамовники
Лебеди-шипуны из "Усадьбы Трубецких" будут зимовать в Московском зоопарке
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Лебеди-шипуны Маша и Ваня приехали на зимовку в Московский зоопарк из парка "Усадьба Трубецких", сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
«
"В Московский зоопарк из парка "Усадьба Трубецких" на зимовку приехали лебеди-шипуны Маша и Ваня. Сейчас они адаптируются на новом месте и демонстрируют хороший аппетит", - говорится в сообщении.
До середины ноября лебеди пробудут на карантине под наблюдением специалистов, а затем их поместят в специально оборудованный теплый вольер, где птицы смогут спокойно пережить даже самые суровые морозы.
Раньше Маша и Ваня зимовали в питомнике, а в 2024 году совет депутатов муниципального округа Хамовники договорился о переезде лебедей на холодный период в Московский зоопарк.
Детеныш мокасиновой змеи в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
В Московском зоопарке родились детеныши мокасиновой змеи
18 октября, 10:20
 
Хорошие новостиМоскваМосковский зоопаркОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала