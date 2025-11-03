https://ria.ru/20251103/latviya-2052671920.html
СМИ: президент Латвии отказался от выхода из конвенции о защите женщин
СМИ: президент Латвии отказался от выхода из конвенции о защите женщин - РИА Новости, 03.11.2025
СМИ: президент Латвии отказался от выхода из конвенции о защите женщин
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что не провозгласит закон о выходе из Стамбульской конвенции о защите женщин и направил его на повторное чтение в сейм РИА Новости, 03.11.2025
латвия
СМИ: президент Латвии отказался от выхода из конвенции о защите женщин
LSM: Ринкевичс не провозгласит закон о выходе из конвенции о защите женщин
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что не провозгласит закон о выходе из Стамбульской конвенции о защите женщин и направил его на повторное чтение в сейм (парламент), сообщил портал латвийского радио и телевидения LSM.
Портал Delfi ранее сообщил, что парламент Латвии
проголосовал за выход из этого договора.
"Глава государства Эдгар Ринкевичс... не провозгласит принятый сеймом закон о выходе страны из Конвенции Совета Европы
о предотвращении и борьбе с насилием против женщин и в семье (Стамбульской конвенции). Президент направил письмо спикеру сейма с просьбой о повторном рассмотрении закона в парламенте", - говорится в публикации портала.
По словам президента, ратификация и денонсация конвенции произошли в период работы одного и того же созыва сейма, что подает противоречивый сигнал для граждан и союзников Латвии о том, насколько страна готова добросовестно выполнять свои международные обязательства.
По данным портала, более 62 тысяч человек подписали обращение к президенту с просьбой не выходить из конвенции, в то время, как противоположная инициатива собрала уже более 31 тысячи подписей.
Ранее дипломаты Германии
, Франции
, Великобритании
и еще 12 стран в письме, адресованном высшим должностным лицам Латвии, выразили озабоченность в связи с предстоящим решением сейма о выходе из Стамбульской конвенции.
Конвенцию подписали в Стамбуле
в 2011 году. Она вступила в силу три года спустя, к ней присоединились большинство государств Евросоюза. Латвия может стать второй страной, денонсировавшей договор, после Турции
, которая вышла из конвенции в 2021 году.