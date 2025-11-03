Рейтинг@Mail.ru
СМИ: президент Латвии отказался от выхода из конвенции о защите женщин
19:25 03.11.2025
СМИ: президент Латвии отказался от выхода из конвенции о защите женщин
СМИ: президент Латвии отказался от выхода из конвенции о защите женщин - РИА Новости, 03.11.2025
СМИ: президент Латвии отказался от выхода из конвенции о защите женщин
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что не провозгласит закон о выходе из Стамбульской конвенции о защите женщин и направил его на повторное чтение в сейм РИА Новости, 03.11.2025
в мире, латвия, эдгарс ринкевичс, совет европы
В мире, Латвия, Эдгарс Ринкевичс, Совет Европы
СМИ: президент Латвии отказался от выхода из конвенции о защите женщин

LSM: Ринкевичс не провозгласит закон о выходе из конвенции о защите женщин

© AP Photo / Darko VojinovicЭдгарс Ринкевичс
Эдгарс Ринкевичс - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Эдгарс Ринкевичс. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что не провозгласит закон о выходе из Стамбульской конвенции о защите женщин и направил его на повторное чтение в сейм (парламент), сообщил портал латвийского радио и телевидения LSM.
Портал Delfi ранее сообщил, что парламент Латвии проголосовал за выход из этого договора.
Флаг возле здания посольства Латвии в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
"Угроза безопасности". В Польше ответили на выходку Латвии против россиян
Вчера, 17:56
"Глава государства Эдгар Ринкевичс... не провозгласит принятый сеймом закон о выходе страны из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием против женщин и в семье (Стамбульской конвенции). Президент направил письмо спикеру сейма с просьбой о повторном рассмотрении закона в парламенте", - говорится в публикации портала.
По словам президента, ратификация и денонсация конвенции произошли в период работы одного и того же созыва сейма, что подает противоречивый сигнал для граждан и союзников Латвии о том, насколько страна готова добросовестно выполнять свои международные обязательства.
По данным портала, более 62 тысяч человек подписали обращение к президенту с просьбой не выходить из конвенции, в то время, как противоположная инициатива собрала уже более 31 тысячи подписей.
Ранее дипломаты Германии, Франции, Великобритании и еще 12 стран в письме, адресованном высшим должностным лицам Латвии, выразили озабоченность в связи с предстоящим решением сейма о выходе из Стамбульской конвенции.
Конвенцию подписали в Стамбуле в 2011 году. Она вступила в силу три года спустя, к ней присоединились большинство государств Евросоюза. Латвия может стать второй страной, денонсировавшей договор, после Турции, которая вышла из конвенции в 2021 году.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Захарова объяснила ненависть Латвии к России
22 октября, 23:46
 
