СМИ: президент Латвии отказался от выхода из конвенции о защите женщин

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что не провозгласит закон о выходе из Стамбульской конвенции о защите женщин и направил его на повторное чтение в сейм (парламент), сообщил портал латвийского радио и телевидения LSM.

Портал Delfi ранее сообщил, что парламент Латвии проголосовал за выход из этого договора.

"Глава государства Эдгар Ринкевичс... не провозгласит принятый сеймом закон о выходе страны из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием против женщин и в семье (Стамбульской конвенции). Президент направил письмо спикеру сейма с просьбой о повторном рассмотрении закона в парламенте", - говорится в публикации портала.

По словам президента, ратификация и денонсация конвенции произошли в период работы одного и того же созыва сейма, что подает противоречивый сигнал для граждан и союзников Латвии о том, насколько страна готова добросовестно выполнять свои международные обязательства.

По данным портала, более 62 тысяч человек подписали обращение к президенту с просьбой не выходить из конвенции, в то время, как противоположная инициатива собрала уже более 31 тысячи подписей.

Франции, Ранее дипломаты Германии Великобритании и еще 12 стран в письме, адресованном высшим должностным лицам Латвии, выразили озабоченность в связи с предстоящим решением сейма о выходе из Стамбульской конвенции.