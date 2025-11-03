Разин объяснил, почему Кузнецов не сыграл в матче с "Шанхайскими драконами"

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Андрей Разин заявил, что хоккеист Евгений Кузнецов не вошел в заявку на матч против "Шанхайских драконов" из-за слабого функционального состояния.

В понедельник "Металлург" дома разгромил "Шанхайских драконов" (6:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Кузнецов пропустил игру, в прошлом матче против казанского "Ак Барса" (0:4) он провел на льду пять минут и не сыграл в третьем периоде. После встречи Разин отказался отвечать на вопрос об этом.

« "Конфликта нет, но есть рабочие моменты. Понятно, что некоторые люди пытаются закинуть удочку и достать то, чего нет. Начинаются какие-то спекуляции. Вплоть до того, что кто-то написал, что я сказал: "Или я, или Кузнецов". Это вообще глупость, я никогда такого не скажу. Я всегда с уважением отношусь к хоккеистам, и моя задача - достать любыми способами, даже жесткими, максимум. С Кузнецовым в Казани были рабочие моменты. Единственное, что я могу сказать, я его не выгонял. Чисто из уважения, чтобы не сидеть ему третий период, он переоделся. Никакого конфликта нет", - заявил Кузнецов на пресс-конференции, запись которой опубликована в группе магнитогорского клуба в соцсети "ВКонтакте".

"На данный момент, Евгений Кузнецов очень слаб в функциональном состоянии. Если взять хоккеиста в 100% градации, например Макдэвида, который составляет 100% от идеального хоккеиста. Кузнецов в лучшие годы 95% от Макдэвида. Сейчас Кузнецов способен играть на 80%. Когда ты знаешь, что игрок может играть на 80%, но получаешь примерно 50% - это тяжело для тренера. Сейчас Евгений в плохой форме, что выливается в кучу потерь, проигранных единоборств. Да, он обладает хорошим катанием и показывает лучшую скорость в каком-то определенном матче. Но его скоростная выносливость оставляет желать лучшего, поэтому в матчах с "Авангардом", с "Ак Барсом", где были большие скорости, он выпадает. Для того, чтобы собрать его хотя бы на 75%, мы оставляем его здесь, и он будет работать с тренером по физподготовке. Плюс лететь очень долго, а Женя шутник и балагур, а нужно спать в самолете. Поэтому, чтобы ребята поспали подольше, мы его оставляем здесь. Точка", - добавил тренер.

Кузнецов перешел в "Металлург" 1 октября, подписав контракт до конца сезона-2025/26. Форварду 33 года, он принял участие в 8 матчах текущего регулярного чемпионата и набрал 5 очков (0+5). В апреле Кузнецов расторг соглашение со СКА по взаимному согласию сторон. Контракт, подписанный в августе 2024 года, был рассчитан на четыре сезона. В составе петербуржцев форвард провел 45 матчей с учетом плей-офф, набрав 40 очков (13+27).