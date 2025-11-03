Рейтинг@Mail.ru
Разин объяснил, почему Кузнецов не сыграл в матче с "Шанхайскими драконами"
18:02 03.11.2025 (обновлено: 18:21 03.11.2025)
Разин объяснил, почему Кузнецов не сыграл в матче с "Шанхайскими драконами"
Разин объяснил, почему Кузнецов не сыграл в матче с "Шанхайскими драконами"
Разин объяснил, почему Кузнецов не сыграл в матче с "Шанхайскими драконами"

Андрей Разин
© РИА Новости / Александр Кряжев
Андрей Разин. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Андрей Разин заявил, что хоккеист Евгений Кузнецов не вошел в заявку на матч против "Шанхайских драконов" из-за слабого функционального состояния.
В понедельник "Металлург" дома разгромил "Шанхайских драконов" (6:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Кузнецов пропустил игру, в прошлом матче против казанского "Ак Барса" (0:4) он провел на льду пять минут и не сыграл в третьем периоде. После встречи Разин отказался отвечать на вопрос об этом.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
03 ноября 2025 • начало в 14:30
Завершен
Металлург Мг
6 : 1
Шанхайские Драконы
07:21 • Даниил Вовченко
(Александр Петунин, Робин Пресс)
09:43 • Руслан Исхаков
(Робин Пресс, Никита Михайлис)
13:10 • Никита Михайлис
(Руслан Исхаков, Алексей Маклюков)
16:05 • Дмитрий Силантьев
(Владимир Ткачев, Илья Набоков)
50:57 • Роман Канцеров
(Алексей Маклюков, Робин Пресс)
53:31 • Егор Коробкин
(Егор Яковлев, Matvei Galenyuk)
00:48 • Никита Попугаев
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Конфликта нет, но есть рабочие моменты. Понятно, что некоторые люди пытаются закинуть удочку и достать то, чего нет. Начинаются какие-то спекуляции. Вплоть до того, что кто-то написал, что я сказал: "Или я, или Кузнецов". Это вообще глупость, я никогда такого не скажу. Я всегда с уважением отношусь к хоккеистам, и моя задача - достать любыми способами, даже жесткими, максимум. С Кузнецовым в Казани были рабочие моменты. Единственное, что я могу сказать, я его не выгонял. Чисто из уважения, чтобы не сидеть ему третий период, он переоделся. Никакого конфликта нет", - заявил Кузнецов на пресс-конференции, запись которой опубликована в группе магнитогорского клуба в соцсети "ВКонтакте".
"На данный момент, Евгений Кузнецов очень слаб в функциональном состоянии. Если взять хоккеиста в 100% градации, например Макдэвида, который составляет 100% от идеального хоккеиста. Кузнецов в лучшие годы 95% от Макдэвида. Сейчас Кузнецов способен играть на 80%. Когда ты знаешь, что игрок может играть на 80%, но получаешь примерно 50% - это тяжело для тренера. Сейчас Евгений в плохой форме, что выливается в кучу потерь, проигранных единоборств. Да, он обладает хорошим катанием и показывает лучшую скорость в каком-то определенном матче. Но его скоростная выносливость оставляет желать лучшего, поэтому в матчах с "Авангардом", с "Ак Барсом", где были большие скорости, он выпадает. Для того, чтобы собрать его хотя бы на 75%, мы оставляем его здесь, и он будет работать с тренером по физподготовке. Плюс лететь очень долго, а Женя шутник и балагур, а нужно спать в самолете. Поэтому, чтобы ребята поспали подольше, мы его оставляем здесь. Точка", - добавил тренер.
Кузнецов перешел в "Металлург" 1 октября, подписав контракт до конца сезона-2025/26. Форварду 33 года, он принял участие в 8 матчах текущего регулярного чемпионата и набрал 5 очков (0+5). В апреле Кузнецов расторг соглашение со СКА по взаимному согласию сторон. Контракт, подписанный в августе 2024 года, был рассчитан на четыре сезона. В составе петербуржцев форвард провел 45 матчей с учетом плей-офф, набрав 40 очков (13+27).
До перехода в СКА Кузнецов выступал в КХЛ за челябинский "Трактор" с 2009 по 2014 год, после чего перебрался в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), став игроком "Вашингтон Кэпиталз". В марте 2024 года столичный клуб обменял россиянина в "Каролину Харрикейнз". Всего на его счету 743 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и 575 набранных очков (173 шайбы + 402 передачи), а также 97 игр и 73 очка (33+40) в плей-офф. Форвард выиграл Кубок Стэнли с "Вашингтоном" в 2018 году, также он завоевывал золото чемпионата мира в составе сборной России в 2012 и 2014 годах.
Александр Радулов - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В КХЛ назвали лучших игроков недели
