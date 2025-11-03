https://ria.ru/20251103/kupyansk-2052613913.html
ВСУ потеряли до 50 военных в районе Купянска
россия
ВСУ потеряли до 50 военных в районе Купянска
