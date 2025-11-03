В Подмосковье мужчину задержали по подозрению в убийстве

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Мужчина в ходе ссоры нанес знакомой несколько ударов ножом в область груди в подмосковной Лобне, от полученных ран женщина скончалась на месте, подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе ГСУ СК Подмосковья.

По данным следствия, в воскресенье на проезжей части дороги между подозреваемым и его знакомой произошел конфликт.

"В ходе развития ссоры мужчина, вооружившись кухонным ножом, нанес потерпевшей несколько ударов ножом в область груди. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия. <…> Следователем следственного отдела по городу Химки ГСУ СК России по Московской области задержан 39-летний местный житель по подозрению в убийстве знакомой (часть 1 статьи 105 УК России)", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что следователи и криминалисты собирают доказательную базу. Осуществлен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления, проведены допросы, назначены судебные экспертизы.