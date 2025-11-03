Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье мужчину задержали по подозрению в убийстве
14:45 03.11.2025 (обновлено: 16:23 03.11.2025)
В Подмосковье мужчину задержали по подозрению в убийстве
Мужчина в ходе ссоры нанес знакомой несколько ударов ножом в область груди в подмосковной Лобне, от полученных ран женщина скончалась на месте, подозреваемый...
В Подмосковье мужчину задержали по подозрению в убийстве

Автомобиль полиции
Автомобиль полиции. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Мужчина в ходе ссоры нанес знакомой несколько ударов ножом в область груди в подмосковной Лобне, от полученных ран женщина скончалась на месте, подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе ГСУ СК Подмосковья.
По данным следствия, в воскресенье на проезжей части дороги между подозреваемым и его знакомой произошел конфликт.
"В ходе развития ссоры мужчина, вооружившись кухонным ножом, нанес потерпевшей несколько ударов ножом в область груди. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия. <…> Следователем следственного отдела по городу Химки ГСУ СК России по Московской области задержан 39-летний местный житель по подозрению в убийстве знакомой (часть 1 статьи 105 УК России)", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что следователи и криминалисты собирают доказательную базу. Осуществлен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления, проведены допросы, назначены судебные экспертизы.
"Установлено, что ранее мужчина был судим за совершение тяжкого преступления. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", — заключили в СК Подмосковья.
