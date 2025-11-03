https://ria.ru/20251103/kriminal-2052636473.html
В Подмосковье мужчину задержали по подозрению в убийстве
В Подмосковье мужчину задержали по подозрению в убийстве - РИА Новости, 03.11.2025
В Подмосковье мужчину задержали по подозрению в убийстве
Мужчина в ходе ссоры нанес знакомой несколько ударов ножом в область груди в подмосковной Лобне, от полученных ран женщина скончалась на месте, подозреваемый... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T14:45:00+03:00
2025-11-03T14:45:00+03:00
2025-11-03T16:23:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
лобня
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007191157_0:130:3107:1878_1920x0_80_0_0_e219ee8c4c7b9255bd70ca0b46e4599e.jpg
https://ria.ru/20251003/podmoskove-2046067454.html
московская область (подмосковье)
россия
лобня
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007191157_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_563f203232da89e542756a3d915c85c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, лобня, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Лобня, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье мужчину задержали по подозрению в убийстве
Мужчину задержали по подозрению в убийстве знакомой ножом в Подмосковье
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Мужчина в ходе ссоры нанес знакомой несколько ударов ножом в область груди в подмосковной Лобне, от полученных ран женщина скончалась на месте, подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе ГСУ СК Подмосковья.
По данным следствия, в воскресенье на проезжей части дороги между подозреваемым и его знакомой произошел конфликт.
"В ходе развития ссоры мужчина, вооружившись кухонным ножом, нанес потерпевшей несколько ударов ножом в область груди. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия. <…> Следователем следственного отдела по городу Химки
ГСУ СК России
по Московской области
задержан 39-летний местный житель по подозрению в убийстве знакомой (часть 1 статьи 105 УК России)", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что следователи и криминалисты собирают доказательную базу. Осуществлен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления, проведены допросы, назначены судебные экспертизы.
"Установлено, что ранее мужчина был судим за совершение тяжкого преступления. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", — заключили в СК Подмосковья.