https://ria.ru/20251103/kreml-2052683598.html
В Кремле в День народного единства пройдет церемония вручения госнаград
В Кремле в День народного единства пройдет церемония вручения госнаград - РИА Новости, 03.11.2025
В Кремле в День народного единства пройдет церемония вручения госнаград
В Екатерининском зале Кремля в День народного единства вручат премии и госнаграды. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T21:38:00+03:00
2025-11-03T21:38:00+03:00
2025-11-03T21:52:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983049866_0:0:3094:1741_1920x0_80_0_0_8d5b10f7bc07f75bdd7d963b2c36720b.jpg
https://ria.ru/20251031/den-narodnogo-edinstva-v-rossii-2051811007.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983049866_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_466b6888662c2933d30e04d7c124f79f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В Кремле в День народного единства пройдет церемония вручения госнаград
В Кремле в День народного единства пройдет церемония вручения госнаград и премий