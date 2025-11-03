Рейтинг@Mail.ru
В Кремле в День народного единства пройдет церемония вручения госнаград
21:38 03.11.2025 (обновлено: 21:52 03.11.2025)
В Кремле в День народного единства пройдет церемония вручения госнаград
В Кремле в День народного единства пройдет церемония вручения госнаград - РИА Новости, 03.11.2025
В Кремле в День народного единства пройдет церемония вручения госнаград
В Екатерининском зале Кремля в День народного единства вручат премии и госнаграды. РИА Новости, 03.11.2025
Новости
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В Кремле в День народного единства пройдет церемония вручения госнаград

В Кремле в День народного единства пройдет церемония вручения госнаград и премий

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Екатерининском зале Кремля в День народного единства вручат премии и госнаграды.
«
"Провести 4 ноября 2025 года в Московском Кремле церемонию вручения премий президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации и государственных наград", — говорится в распоряжении Владимира Путина.
В числе награждаемых – представители общественных и религиозных организаций, деловой элиты, иностранные деятели культуры.
В этот же день президент возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

День народного единства — государственный праздник, который символизирует нерушимое единство многонационального народа России.

празднование Дня народного единства - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
День народного единства — история, традиции и значение праздника 4 ноября
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
