Консульство не получало обращений по исчезновению россиянина на Пхукете - РИА Новости, 03.11.2025
18:32 03.11.2025
Консульство не получало обращений по исчезновению россиянина на Пхукете
Консульство не получало обращений по исчезновению россиянина на Пхукете
пхукет (остров)
россия
происшествия
пхукет (остров)
россия
пхукет (остров), россия, происшествия
Пхукет (остров), Россия, Происшествия
Консульство не получало обращений по исчезновению россиянина на Пхукете

© РИА Новости / Евгений Беленький | Перейти в медиабанкЗдание генерального консульства РФ в Пхукете
Здание генерального консульства РФ в Пхукете. Архивное фото
ПХУКЕТ (Таиланд), 3 ноя - РИА Новости. Обращений от граждан в связи с исчезновением на таиландском острове Пхукет 31-летнего россиянина, отправившегося купаться на пляж Найтхон утром в понедельник, пока не поступало в генеральное консульство РФ в городе Пхукет, сообщили РИА Новости в консульском учреждении.
"Обращений в связи с исчезновением российского гражданина до настоящего времени в Генеральное консульство не поступало", - сообщили РИА Новости российские дипломаты.
Ранее в понедельник несколько российских Telegram-каналов сообщали о том, что 31-летний IT-специалист Дмитрий Закуцкий приехал в отпуск на таиландский остров Пхукет с друзьями неделю назад, отправился утром в понедельник купаться на пляж Найтхон, и не вернулся в гостиницу.
По информации Тelegram-канала Baza, друзья пропавшего сообщили об исчезновении в местную полицию, после чего на пляже начались поиски. Издание сообщает, что, по предварительным данным, российского гражданина могло унести в море отбойным течением.
В Таиланде выясняют ситуацию с россиянином, попавшим в ДТП на мопеде
Пхукет (остров)РоссияПроисшествия
 
 
