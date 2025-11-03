https://ria.ru/20251103/konsulstvo-2052667355.html
Консульство не получало обращений по исчезновению россиянина на Пхукете
Обращений от граждан в связи с исчезновением на таиландском острове Пхукет 31-летнего россиянина, отправившегося купаться на пляж Найтхон утром в понедельник,... РИА Новости, 03.11.2025
ПХУКЕТ (Таиланд), 3 ноя - РИА Новости. Обращений от граждан в связи с исчезновением на таиландском острове Пхукет 31-летнего россиянина, отправившегося купаться на пляж Найтхон утром в понедельник, пока не поступало в генеральное консульство РФ в городе Пхукет, сообщили РИА Новости в консульском учреждении.
"Обращений в связи с исчезновением российского гражданина до настоящего времени в Генеральное консульство не поступало", - сообщили РИА Новости российские дипломаты.
Ранее в понедельник несколько российских Telegram-каналов сообщали о том, что 31-летний IT-специалист Дмитрий Закуцкий приехал в отпуск на таиландский остров Пхукет
с друзьями неделю назад, отправился утром в понедельник купаться на пляж Найтхон, и не вернулся в гостиницу.
По информации Тelegram-канала Baza, друзья пропавшего сообщили об исчезновении в местную полицию, после чего на пляже начались поиски. Издание сообщает, что, по предварительным данным, российского гражданина могло унести в море отбойным течением.