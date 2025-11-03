Марченко продлил результативную серию в НХЛ до пяти матчей

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Коламбус Блю Джекетс" уступил "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03 ноября 2025 • начало в 01:00
Завершен
05:53 • Matthew Schaefer
58:53 • Matthew Schaefer
59:22 • Симон Хольмстрем
35:21 • Майлс Вуд
(Адам Фантилли, Бун Дженнер)
52:10 • Дэнтон Матейчук
Встреча в Нью-Йорке завершилась победой хозяев со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 2:1). В составе "Коламбуса" отличились Майлз Вуд (36-я минута) и Дентон Матейчук (53) с передачи россиянина Кирилла Марченко. У "Айлендерс" дубль оформил Мэттью Шефер (6, 59), а победный гол за 38 секунд до окончания основного времени забил Симон Хольмстрем.
Марченко продлил свою результативную серию до пяти матчей, в каждой из игр он отмечался передачей.
"Айлендерс" (13 очков) занимают седьмое место в таблице Столичного дивизиона, где "Коламбус" (14), прервавший четырехматчевую победную серию, располагается на четвертой строчке.
В следующем матче "Айлендерс" примут "Бостон Брюинз" 5 ноября. Днем позже "Коламбус" сыграет с "Калгари Флэймз" на льду соперника.
В других матчах голевая передача Павла Минтюкова помогла "Анахайм Дакс" на своем льду обыграть "Нью-Джерси Девилз" со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1), а "Калгари Флэймз" на площадке соперника нанес поражение "Филадельфии Флайерз" - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).