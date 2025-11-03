Нижегородскую клинику оштрафовали за предложение делать аборты без лицензии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Частную клинику в Нижнем Новгороде оштрафовали за то, что там предлагали пациенткам делать аборты, не имея лицензии, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Арбитражный суд Нижегородской области признал одну из частных медицинских организаций виновной в грубом нарушении законодательства и назначил штраф. Основанием для судебного разбирательства стала контрольная закупка, проведенная нашим Институтом демографического развития, в ходе которой выяснилось, что врачи предлагают пациенткам медикаментозное прерывание беременности без лицензии", - написал Никитин в своем Telegram-канале

Кроме того, как отметил губернатор, женщин не направляли на обязательную консультацию с психологом.

По его словам, во время проверки полицейские нашли препараты для проведения медикаментозного аборта и документы, подтверждающие коммерческую деятельность без лицензии.

"Наживаться на нижегородках, которые оказались в сложной жизненной ситуации, и подталкивать их к прерыванию беременности - неприемлемо. Мы стараемся создать все условия для того, чтобы женщины решились на материнство, познали это счастье. Разрабатываем меры поддержки, оказываем материальную, психологическую помощь не для того, чтобы частные клиники пренебрегали законом и ставили под угрозу здоровье женщин", - заявил Никитин.