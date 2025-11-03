Рейтинг@Mail.ru
В Одинцово проверят клинику из-за многочисленных жалоб пациентов - РИА Новости, 03.11.2025
14:13 03.11.2025
В Одинцово проверят клинику из-за многочисленных жалоб пациентов
В Одинцово проверят клинику из-за многочисленных жалоб пациентов
Росздравнадзор проверит одинцовскую медицинскую клинику из-за многочисленных жалоб пациентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T14:13:00+03:00
2025-11-03T14:13:00+03:00
2025
В Одинцово проверят клинику из-за многочисленных жалоб пациентов

Росздравнадзор проверит одинцовскую клинику "МАММА" из-за жалоб пациентов

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Росздравнадзор проверит одинцовскую медицинскую клинику из-за многочисленных жалоб пациентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в СМИ писали о нескольких случаях обвинений врачей одинцовского медцентра "МАММА" в непрофессионализме. Одна из пациенток осталась без пальца после операции, другая умерла после неправильного лечения. Также клинику обвиняют в мошенничестве.
"В связи с большим количеством поступивших жалоб от граждан территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит организацию оказания медицинской помощи в клинике по адресу: Одинцово, улица Вокзальная, строение 7Б. В настоящее время проверка согласовывается с органами прокуратуры", - рассказали в ведомстве.
