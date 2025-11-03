В Одинцово проверят клинику из-за многочисленных жалоб пациентов

Ранее в СМИ писали о нескольких случаях обвинений врачей одинцовского медцентра "МАММА" в непрофессионализме. Одна из пациенток осталась без пальца после операции, другая умерла после неправильного лечения. Также клинику обвиняют в мошенничестве.