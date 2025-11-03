https://ria.ru/20251103/klinika-2052630699.html
В Одинцово проверят клинику из-за многочисленных жалоб пациентов
В Одинцово проверят клинику из-за многочисленных жалоб пациентов
Росздравнадзор проверит одинцовскую медицинскую клинику из-за многочисленных жалоб пациентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 03.11.2025
В Одинцово проверят клинику из-за многочисленных жалоб пациентов
Росздравнадзор проверит одинцовскую клинику "МАММА" из-за жалоб пациентов