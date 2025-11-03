Рейтинг@Mail.ru
Китай призвал Германию избегать необоснованных обвинений - РИА Новости, 03.11.2025
16:57 03.11.2025 (обновлено: 17:13 03.11.2025)
Китай призвал Германию избегать необоснованных обвинений
Китай призвал Германию избегать необоснованных обвинений
Пекин и Берлин должны укреплять взаимопонимание и взаимное доверие, а не заниматься "микрофонной дипломатией" и выдвигать беспочвенные обвинения, заявил министр РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T16:57:00+03:00
2025-11-03T17:13:00+03:00
в мире
китай
германия
пекин
ван и (политик)
китай
германия
пекин
в мире, китай, германия, пекин, ван и (политик)
В мире, Китай, Германия, Пекин, Ван И (политик)
© AP Photo / Hasnoor HussainВан И
Ван И - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Hasnoor Hussain
Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 3 ноя – РИА Новости. Пекин и Берлин должны укреплять взаимопонимание и взаимное доверие, а не заниматься "микрофонной дипломатией" и выдвигать беспочвенные обвинения, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
В понедельник состоялся телефонный разговор между главой МИД КНР Ван И и министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем. Как отметило внешнеполитическое ведомство Китая, разговор состоялся по просьбе германской стороны.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Трамп заявил, что Китай не будет предпринимать шагов в отношении Тайваня
2 ноября, 18:55
Ван И подчеркнул, что поддержание здорового и стабильного развития отношений Китая и ФРГ, двух крупных стран и важных экономик, отвечает интересам обеих сторон, способствует миру и стабильности во всем мире. При этом, по словам китайского дипломата, учитывая историко-культурные различия двух стран, а также различные общественные системы, "существование расхождений неизбежно".
"Обе стороны должны поддерживать взаимодействие и диалог, укреплять взаимопонимание, устранять недопонимание и укреплять взаимное доверие, но не должны заниматься микрофонной дипломатией или выдвигать необоснованные обвинения, противоречащие фактам", - приводит слова Ван И официальный сайт МИД Китая.
В ходе беседы глава МИД КНР подчеркнул, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, затрагивающим его коренные интересы, суверенитет и территориальную целостность. Ван И напомнил, что принцип одного Китая является важнейшей политической основой китайско-германских отношений.
"Китай безоговорочно поддержал объединение Германии и надеется, что Германия, пережившая боль разделения, сможет полностью понять и поддержать Китай в защите его государственного суверенитета и территориальной целостности и выступлении против любых действий, направленных на независимость Тайваня", - добавил Ван И.
Ван И также заявил, что поддерживает визит главы МИД ФРГ в Китай в "надлежащее время".
Планируемая поездка министра иностранных дел Германии Вадефуля в Китай откладывается на более поздний срок, заявила в октябре официальный представитель МИД ФРГ Катрин Дешауэр.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Послание Мерца России вызвало раздражение в Германии
2 ноября, 11:51
 
