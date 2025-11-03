Китай призвал Германию избегать необоснованных обвинений

ПЕКИН, 3 ноя – РИА Новости. Пекин и Берлин должны укреплять взаимопонимание и взаимное доверие, а не заниматься "микрофонной дипломатией" и выдвигать беспочвенные обвинения, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

В понедельник состоялся телефонный разговор между главой МИД КНР Ван И и министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем. Как отметило внешнеполитическое ведомство Китая , разговор состоялся по просьбе германской стороны.

Ван И подчеркнул, что поддержание здорового и стабильного развития отношений Китая и ФРГ, двух крупных стран и важных экономик, отвечает интересам обеих сторон, способствует миру и стабильности во всем мире. При этом, по словам китайского дипломата, учитывая историко-культурные различия двух стран, а также различные общественные системы, "существование расхождений неизбежно".

"Обе стороны должны поддерживать взаимодействие и диалог, укреплять взаимопонимание, устранять недопонимание и укреплять взаимное доверие, но не должны заниматься микрофонной дипломатией или выдвигать необоснованные обвинения, противоречащие фактам", - приводит слова Ван И официальный сайт МИД Китая.

В ходе беседы глава МИД КНР подчеркнул, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, затрагивающим его коренные интересы, суверенитет и территориальную целостность. Ван И напомнил, что принцип одного Китая является важнейшей политической основой китайско-германских отношений.

"Китай безоговорочно поддержал объединение Германии и надеется, что Германия, пережившая боль разделения, сможет полностью понять и поддержать Китай в защите его государственного суверенитета и территориальной целостности и выступлении против любых действий, направленных на независимость Тайваня", - добавил Ван И.

Ван И также заявил, что поддерживает визит главы МИД ФРГ в Китай в "надлежащее время".