Рейтинг@Mail.ru
В КНР девушка без спроса потратила более 140 тысяч долларов своего ухажера - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/kitay-2052639067.html
В КНР девушка без спроса потратила более 140 тысяч долларов своего ухажера
В КНР девушка без спроса потратила более 140 тысяч долларов своего ухажера - РИА Новости, 03.11.2025
В КНР девушка без спроса потратила более 140 тысяч долларов своего ухажера
Китайский бизнесмен потерял более 140 тысяч долларов, которые он доверил своей девушке на хранение, после того как она потратила эти деньги на пластическую... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T15:03:00+03:00
2025-11-03T15:03:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778135581_0:311:3072:2039_1920x0_80_0_0_bd1859f687e76dcb0838fd7c4ea700db.jpg
https://ria.ru/20241119/operatsiya-1984701625.html
https://ria.ru/20250812/zhitel-2034718004.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778135581_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_570440c0189654a982a091cd73725d86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша
В мире, США
В КНР девушка без спроса потратила более 140 тысяч долларов своего ухажера

Китаянка без спроса потратила $140 тыс своего ухажера на пластические операции

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты китайских юаней
Денежные купюры и монеты китайских юаней - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 3 ноя - РИА Новости. Китайский бизнесмен потерял более 140 тысяч долларов, которые он доверил своей девушке на хранение, после того как она потратила эти деньги на пластическую операцию, пишет издание South China Morning Post.
Как пишет газета, мужчина по фамилии Цзинь ранее передал на хранение своей девушке по фамилии Минь более одного миллиона юаней (около 140 тысяч долларов) для того, чтобы у девушки было "чувство безопасности" и уверенности в завтрашнем дне.
В больнице подмосковного Видного прооперировали девушку, которая сломала нос из-за мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Девушке пришлось сделать пластическую операцию из-за мобильного телефона
19 ноября 2024, 20:06
Спустя некоторое время Минь познакомилась с женщиной по фамилии Ли, которая являлась акционером клиники пластической хирургии. Вскоре девушки стали близкими подругами. Ли убедила Минь в том, что ей необходимо сделать пластические операции, так как, по ее словам, "женщина должна иметь пухлые губы, чтобы казаться богатой". Кроме того, она также заявила Минь, что морщины на шее старят ее.
За три года Минь потратила более двух миллионов юаней (281 тысяча долларов) на косметические процедуры. Большую часть денег девушка потратила из средств, которые заработал ее молодой человек, а небольшую часть списала со своей кредитной карты. Правда вскрылась, когда когда Цзинь попросил у своей девушки дать ему 200 тысяч юаней (около 28 тысяч долларов) для решения финансовых проблем, но обнаружил, что у неё больше нет денег.
После того, как Цзинь связался с клиникой и получил смету на одну из процедур, он обнаружил, что его девушка заплатила 750 тысяч юаней (около 105 тысяч долларов США), в то время как реальная стоимость составила всего 120 тысяч юаней.
Минь в дальнейшем также заявила, что в ее тревожности из-за внешности был виноват, в частности, ее парень, так как он "постоянно говорил о красоте других женщин, из-за чего девушка чувствовала себя очень неуверенно".
После того, как правда стала известна, Ли согласился вернуть мужчине 560 тысяч юаней (около 79 тысяч долларов), а Минь с Цзинь решили продолжить отношения в качестве пары.
Тренажерный зал - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Житель Китая купил абонементы в спортзал на 300 лет
12 августа, 08:31
 
В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала