В КНР девушка без спроса потратила более 140 тысяч долларов своего ухажера

ПЕКИН, 3 ноя - РИА Новости. Китайский бизнесмен потерял более 140 тысяч долларов, которые он доверил своей девушке на хранение, после того как она потратила эти деньги на пластическую операцию, пишет издание South China Morning Post.

Как пишет газета, мужчина по фамилии Цзинь ранее передал на хранение своей девушке по фамилии Минь более одного миллиона юаней (около 140 тысяч долларов) для того, чтобы у девушки было "чувство безопасности" и уверенности в завтрашнем дне.

Спустя некоторое время Минь познакомилась с женщиной по фамилии Ли, которая являлась акционером клиники пластической хирургии. Вскоре девушки стали близкими подругами. Ли убедила Минь в том, что ей необходимо сделать пластические операции, так как, по ее словам, "женщина должна иметь пухлые губы, чтобы казаться богатой". Кроме того, она также заявила Минь, что морщины на шее старят ее.

За три года Минь потратила более двух миллионов юаней (281 тысяча долларов) на косметические процедуры. Большую часть денег девушка потратила из средств, которые заработал ее молодой человек, а небольшую часть списала со своей кредитной карты. Правда вскрылась, когда когда Цзинь попросил у своей девушки дать ему 200 тысяч юаней (около 28 тысяч долларов) для решения финансовых проблем, но обнаружил, что у неё больше нет денег.

После того, как Цзинь связался с клиникой и получил смету на одну из процедур, он обнаружил, что его девушка заплатила 750 тысяч юаней (около 105 тысяч долларов США ), в то время как реальная стоимость составила всего 120 тысяч юаней.

Минь в дальнейшем также заявила, что в ее тревожности из-за внешности был виноват, в частности, ее парень, так как он "постоянно говорил о красоте других женщин, из-за чего девушка чувствовала себя очень неуверенно".