Россия и Китай приняли дорожную карту в области спутниковой навигации
13:20 03.11.2025 (обновлено: 14:20 03.11.2025)
Россия и Китай приняли дорожную карту в области спутниковой навигации
Россия и Китай приняли дорожную карту в области спутниковой навигации
россия, китай, михаил мишустин, ли цян, дмитрий баканов, роскосмос, космос - риа наука, космос
Россия, Китай, Михаил Мишустин, Ли Цян, Дмитрий Баканов, Роскосмос, Космос - РИА Наука, Космос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов и председатель Комиссии по китайской навигационной спутниковой системе Гуань Цзюнь на церемонии подписания российско-китайских документов по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР в Ханчжоу. 3 ноября 2025
ХАНЧЖОУ (Китай), 3 ноя - РИА Новости. Россия и Китай приняли дорожную карту сотрудничества в области спутниковой навигации.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов.
На церемонии подписания документов гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов и председатель комиссии по китайской навигационной спутниковой системе Гуань Цзюнь подписали Российско-китайскую дорожную карту сотрудничества в области спутниковой навигации на 2026-2030 годы.
Кроме того, стороны приняли совместное заявление по итогам реализации Российско-китайской дорожной карты сотрудничества в области спутниковой навигации на 2021-2025 годы.
Мишустин и Ли Цян подписали коммюнике по итогам встречи в Ханчжоу
Россия Китай Михаил Мишустин Ли Цян Дмитрий Баканов Роскосмос Космос - РИА Наука Космос
 
 
