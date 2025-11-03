Россия и Китай приняли дорожную карту в области спутниковой навигации

ХАНЧЖОУ (Китай), 3 ноя - РИА Новости. Россия и Китай приняли дорожную карту сотрудничества в области спутниковой навигации.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов.
На церемонии подписания документов гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов и председатель комиссии по китайской навигационной спутниковой системе Гуань Цзюнь подписали Российско-китайскую дорожную карту сотрудничества в области спутниковой навигации на 2026-2030 годы.
Кроме того, стороны приняли совместное заявление по итогам реализации Российско-китайской дорожной карты сотрудничества в области спутниковой навигации на 2021-2025 годы.