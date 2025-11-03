Мишустин назвал число россиян, обучающихся в китайских вузах

ХАНЧЖОУ (Китай), 3 ноя - РИА Новости. Россия и Китай расширяют взаимодействие в области подготовки кадров, сейчас в Китае получают образование около 20 тысяч россиян, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран.