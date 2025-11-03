Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал число россиян, обучающихся в китайских вузах - РИА Новости, 03.11.2025
13:08 03.11.2025
Мишустин назвал число россиян, обучающихся в китайских вузах
Мишустин назвал число россиян, обучающихся в китайских вузах
Россия и Китай расширяют взаимодействие в области подготовки кадров, сейчас в Китае получают образование около 20 тысяч россиян, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 03.11.2025
Мишустин назвал число россиян, обучающихся в китайских вузах

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян на 30-й регулярной встрече глав правительств РФ и КНР в Ханчжоу
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян на 30-й регулярной встрече глав правительств РФ и КНР в Ханчжоу
ХАНЧЖОУ (Китай), 3 ноя - РИА Новости. Россия и Китай расширяют взаимодействие в области подготовки кадров, сейчас в Китае получают образование около 20 тысяч россиян, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран.
«
"Расширяется сотрудничество в области высшего образования. В России учатся свыше 50 тысяч молодых людей из Китая. В китайских вузах сейчас - порядка 20 тысяч российских студентов", - такую статистику привел Мишустин.
Он отметил, что вопросу подготовки кадров уделяется большое внимание. По его словам, страны обеспечивают выполнение достигнутых на высшем уровне договоренностей о проведении в России и Китае "перекрестного" Года образования и создании Российско-китайского института фундаментальных исследований.
Мишустин добавил, что также формируется объединенная сеть исследовательской инфраструктуры установок класса "мегасайенс", необходимая для совместных инновационных научных разработок.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Межгосударственные отношения России и Китая
31 августа, 17:04
 
