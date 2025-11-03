Отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне, заявил Мишустин

ХАНЧЖОУ, 3 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и отметил высочайший уровень российско-китайских отношений.

"Уважаемый господин Ли Цян, мой дорогой друг, сердечно рад нашей новой встрече. Благодарю вас и всех китайских друзей за очень теплый прием всей нашей российской делегации здесь, в Ханчжоу", — сказал он перед началом дискуссии.

Премьер передал китайскому коллеге слова приветствия от президента Владимира Путина и поздравил с успешным проведением четвертого пленума ЦК Компартии Китая 20-го созыва.

« "Отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю и продолжают динамично развиваться по всем направлениям, несмотря на различные препятствия и незаконные санкции Запада". Михаил Мишустин премьер-министр России премьер-министр России

Мишустин отметил, что сегодня проходит 30-я, юбилейная встреча глав правительств двух стран.

« "Наш формат обеспечивает эффективную координацию всех органов исполнительной власти в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия". Михаил Мишустин премьер-министр России премьер-министр России

Правительства обеих стран выполняют все задачи по развитию многопланового сотрудничества, которые утвердили их лидеры, отметил глава российского правительства.

« "Обеспечиваем качество взаимной торговли за счет диверсификации структуры товарооборота, формируем комфортные условия для работы предпринимателей на рынках России и Китая". Михаил Мишустин премьер-министр России премьер-министр России

Особое внимание уделяется расширению инвестиционного взаимодействия, подчеркнул он.

"У нас первого декабря вступит в силу межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, которое было подписано в ходе российско-китайского саммита 8 мая в Москве. Оно будет стимулировать создание новых совместных предприятий с участием российских и китайских инвесторов на основе взаимной выгоды и учета интересов друг друга", — пояснил премьер.

По его словам, Москва и Пекин взаимодействуют и в других областях:

в сфере энергетики сотрудничество приобрело стратегический характер: оно охватывает нефтяную, газовую, угольную и атомную составляющие;

в промышленности создаются новые совместные производства и технологические альянсы;

в области транспорта вырос объем грузоперевозок и развивается трансграничная инфраструктура, открываются новые маршруты для авиасообщения;

кооперация в сельском хозяйстве усиливает продовольственную безопасность обеих стран;

гуманитарные связи укрепляют прочные основы российско-китайского добрососедства и партнерство.

Мишустин также выразил надежду, что туристический поток между двумя странами вырастет на фоне отмены китайских виз для россиян, и подчеркнул, что российское правительство работает ответным решением по отмене виз для китайцев.

Ли Цян ответил, что Китай готов укреплять взаимодействие с Россией, чтобы эффективнее защищать интересы обеих стран в то время, когда в международной обстановке происходят кардинальные перемены.

« "Несмотря на новые внешние риски и вызовы в этом процессе, Китай и Россия всегда друг друга поддерживают, наращивают стратегические контакты и взаимодействие, стремятся к совместному преодолению трудностей. Это в полной мере говорит о том, что Китай и Россия — добрые соседи и надежные партнеры, которые всегда могут друг другу доверять". Ли Цян премьер Госсовета КНР премьер Госсовета КНР

Китайская сторона не сомневается, что перспективы у отношений с Россией широкие, отметил Ли Цян, добавив, что по итогам встречи с Мишустиным удалось выйти на множество договоренностей.

Мишустин находится в Китае с двухдневным визитом. Тридцатая регулярная встреча глав правительств проходит в городе Ханчжоу