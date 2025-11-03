Рейтинг@Mail.ru
Отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.11.2025
10:36 03.11.2025 (обновлено: 13:31 03.11.2025)
Отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне, заявил Мишустин
Отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.11.2025
Отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне, заявил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и отметил высочайший уровень российско-китайских отношений. РИА Новости, 03.11.2025
Мишустин на встрече с премьером КНР Ли Цяном
Мишустин на встрече с премьером КНР Ли Цяном.
россия, китай, михаил мишустин, ли цян, в мире
Россия, Китай, Михаил Мишустин, Ли Цян, В мире
Отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне, заявил Мишустин

Мишустин: отношения РФ и Китая развиваются и находятся на самом высоком уровне

ХАНЧЖОУ, 3 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и отметил высочайший уровень российско-китайских отношений.
"Уважаемый господин Ли Цян, мой дорогой друг, сердечно рад нашей новой встрече. Благодарю вас и всех китайских друзей за очень теплый прием всей нашей российской делегации здесь, в Ханчжоу", — сказал он перед началом дискуссии.
Премьер передал китайскому коллеге слова приветствия от президента Владимира Путина и поздравил с успешным проведением четвертого пленума ЦК Компартии Китая 20-го созыва.
«

"Отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю и продолжают динамично развиваться по всем направлениям, несмотря на различные препятствия и незаконные санкции Запада".

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отвечает на вопросы депутатов после ежегодного отчета правительства РФ в Государственной думе РФ
Михаил Мишустин
премьер-министр России
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
МИД КНР выразил надежду на укрепление доверия по итогам визита Мишутина
31 октября, 10:34
Мишустин отметил, что сегодня проходит 30-я, юбилейная встреча глав правительств двух стран.
«

"Наш формат обеспечивает эффективную координацию всех органов исполнительной власти в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия".

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отвечает на вопросы депутатов после ежегодного отчета правительства РФ в Государственной думе РФ
Михаил Мишустин
премьер-министр России
Премьер-министр напомнил, что 2025 год проходит под знаком 80-летия Великой Победы над германским нацизмом и японским милитаризмом, а участие президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в торжественных мероприятиях в Москве и Пекине стало новым подтверждением искренней дружбы двух народов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина сильными людьми
Вчера, 03:53
Правительства обеих стран выполняют все задачи по развитию многопланового сотрудничества, которые утвердили их лидеры, отметил глава российского правительства.
«

"Обеспечиваем качество взаимной торговли за счет диверсификации структуры товарооборота, формируем комфортные условия для работы предпринимателей на рынках России и Китая".

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отвечает на вопросы депутатов после ежегодного отчета правительства РФ в Государственной думе РФ
Михаил Мишустин
премьер-министр России
Особое внимание уделяется расширению инвестиционного взаимодействия, подчеркнул он.
"У нас первого декабря вступит в силу межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, которое было подписано в ходе российско-китайского саммита 8 мая в Москве. Оно будет стимулировать создание новых совместных предприятий с участием российских и китайских инвесторов на основе взаимной выгоды и учета интересов друг друга", — пояснил премьер.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения Чжэнцзянского университета - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Россия и Китай отобрали 15 научных проектов для развития промышленности
Вчера, 07:57
По его словам, Москва и Пекин взаимодействуют и в других областях:
  • в сфере энергетики сотрудничество приобрело стратегический характер: оно охватывает нефтяную, газовую, угольную и атомную составляющие;
  • в промышленности создаются новые совместные производства и технологические альянсы;
  • в области транспорта вырос объем грузоперевозок и развивается трансграничная инфраструктура, открываются новые маршруты для авиасообщения;
  • кооперация в сельском хозяйстве усиливает продовольственную безопасность обеих стран;
  • гуманитарные связи укрепляют прочные основы российско-китайского добрососедства и партнерство.
Мишустин также выразил надежду, что туристический поток между двумя странами вырастет на фоне отмены китайских виз для россиян, и подчеркнул, что российское правительство работает ответным решением по отмене виз для китайцев.
Ли Цян ответил, что Китай готов укреплять взаимодействие с Россией, чтобы эффективнее защищать интересы обеих стран в то время, когда в международной обстановке происходят кардинальные перемены.
«

"Несмотря на новые внешние риски и вызовы в этом процессе, Китай и Россия всегда друг друга поддерживают, наращивают стратегические контакты и взаимодействие, стремятся к совместному преодолению трудностей. Это в полной мере говорит о том, что Китай и Россия — добрые соседи и надежные партнеры, которые всегда могут друг другу доверять".

Премьер Государственного совета Китая Ли Цян принимает участие в 29-й встрече глав правительств России и Китая
Ли Цян
премьер Госсовета КНР
Китайская сторона не сомневается, что перспективы у отношений с Россией широкие, отметил Ли Цян, добавив, что по итогам встречи с Мишустиным удалось выйти на множество договоренностей.
Мишустин находится в Китае с двухдневным визитом. Тридцатая регулярная встреча глав правительств проходит в городе Ханчжоу.
Перед переговорами Мишустин и Ли Цян пожали друг другу руки и сфотографировались. Сначала беседа проходила в узком формате, затем к главам правительств присоединились делегации.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Межгосударственные отношения России и Китая
31 августа, 17:04
 
РоссияКитайМихаил МишустинЛи ЦянВ мире
 
 
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
