В Киргизии задержали трех членов ОПГ, занимавшихся вымогательством в России

БИШКЕК, 3 ноя – РИА Новости. Спецслужбы Киргизии задержали трех членов организованной преступной группировки, которые занимались вымогательством денег у находящихся на заработках в России соотечественников, сообщили журналистам в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.

"В Джалал-Абадской области задержаны члены ОПГ, занимавшиеся преступной деятельностью на территории РФ… В ходе следственно-оперативных мер установлено, что вышеуказанные граждане, заручившись поддержкой приближенных лиц криминального авторитета Камчы Кольбаева, занимались вымогательством, шантажом и запугиванием в отношении граждан Кыргызстана, пребывающих в России в трудовой миграции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все трое задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности по тяжким преступления. В настоящее время они водворены в СИЗО госкомитета. Сотрудники ГКНБ продолжают расследование и ищут граждан, которые также пострадали от действий злоумышленников.