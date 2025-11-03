Рейтинг@Mail.ru
В Киргизии задержали трех членов ОПГ, занимавшихся вымогательством в России - РИА Новости, 03.11.2025
14:42 03.11.2025
В Киргизии задержали трех членов ОПГ, занимавшихся вымогательством в России
В Киргизии задержали трех членов ОПГ, занимавшихся вымогательством в России
Спецслужбы Киргизии задержали трех членов организованной преступной группировки, которые занимались вымогательством денег у находящихся на заработках в России... РИА Новости, 03.11.2025
россия
киргизия
джалал-абадская область
снг
в мире
россия
киргизия
джалал-абадская область
россия, киргизия, джалал-абадская область, снг, в мире
Россия, Киргизия, Джалал-Абадская область, СНГ, В мире
В Киргизии задержали трех членов ОПГ, занимавшихся вымогательством в России

В Киргизии задержали членов ОПГ, вымогавших деньги у соотечественников в России

БИШКЕК, 3 ноя – РИА Новости. Спецслужбы Киргизии задержали трех членов организованной преступной группировки, которые занимались вымогательством денег у находящихся на заработках в России соотечественников, сообщили журналистам в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.
"В Джалал-Абадской области задержаны члены ОПГ, занимавшиеся преступной деятельностью на территории РФ… В ходе следственно-оперативных мер установлено, что вышеуказанные граждане, заручившись поддержкой приближенных лиц криминального авторитета Камчы Кольбаева, занимались вымогательством, шантажом и запугиванием в отношении граждан Кыргызстана, пребывающих в России в трудовой миграции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все трое задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности по тяжким преступления. В настоящее время они водворены в СИЗО госкомитета. Сотрудники ГКНБ продолжают расследование и ищут граждан, которые также пострадали от действий злоумышленников.
Камчы Асанбек (Камчыбек Кольбаев), известный в криминальных кругах СНГ как Коля Киргиз, был убит 4 октября 2023 года в ходе спецоперации в центре Бишкека. В пресс-службе госкомитета нацбезопасности Киргизии тогда сообщили о начале работы по поиску незаконных активов Асанбека и его окружения.
В Москве задержали членов банды, занимавшейся похищением людей и вымогательством - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
В Москве задержали членов банды, занимавшейся похищением людей
28 февраля, 13:36
 
28 февраля, 13:36
 
 
