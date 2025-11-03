МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" пройдет в Ливане 7 и 8 ноября в Русском доме в Бейруте.

Программа откроется новым фильмом режиссёра RT.Док Олега Некишева "Мягкая сила Ливана". Картина рассказывает о взаимной поддержке Ливана и России в трудные времена — от восстановления мостов после войны 2006 года до гуманитарных миссий и помощи мирным жителям Донбасса.

"Мужество, доброта и любовь к своей земле — ценности, понятные каждому. Именно об этом наши фильмы. Истории о героях строят культурные мосты между народами. Мы называем это народной кинодипломатией. И очень ждём встречи с ливанскими зрителями", — подчеркнула генпродюсер фестиваля, руководитель документального вещания RT Екатерина Яковлева.

Ливан — одна из тех стран Ближнего Востока, которой очень близок и понятен концепт фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев". За последние годы государство было втянуто в ряд региональных вооружённых конфликтов, и во многих районах страны до сих пор слышны отголоски войны. "Уверена, что фестиваль RT в Бейруте, который мы проводим совместно с посольством РФ в Ливане и Русским домом, про героев СВО, Донбасса и Ливана, объединит зрителей, документалистов, журналистов и привлечёт внимание широкой общественности к вопросу о поддержке тех, кто на передовой", — отметила Майя Манна, руководитель RT Arabic.

Зрители увидят новые документальные фильмы российских и ливанских режиссёров, посвящённые героям, мужеству и человеческой солидарности.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" © Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев"

Во второй запланирован показ четырех документальных лент.

"Позывной Царь" — про историю потомка Николая I, выросшего во Франции и ставшего добровольцем на Донбассе.

"Парень с нашего двора" — фильм РИА Новости о военном корреспонденте Ростиславе Журавлёве, погибшем в Запорожской области.

"В поисках Расула" — работа Анисы Гординой и Карима Наджиба (RT Arabic) о творчестве Расула Гамзатова;

"Непобедимый мак" — картина режиссёра Моны Хаммуд о ливанских стендап-артистах, чьё остроумие помогает сохранять стойкость и жизнелюбие в трудные времена.

В рамках деловой программы 8 ноября пройдёт дискуссия "Прорыв информационной блокады", где российские и ливанские журналисты обсудят, как преодолевать информационные барьеры и делиться успешными практиками в условиях ограничений.