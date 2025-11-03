Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" пройдет в Ливане
Культура
 
10:10 03.11.2025
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" пройдет в Ливане
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" пройдет в Ливане - РИА Новости, 03.11.2025
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" пройдет в Ливане
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" пройдет в Ливане 7 и 8 ноября в Русском доме в Бейруте. РИА Новости, 03.11.2025
2025
культура, новости культуры, кино, ливан, донбасс, бейрут, ростислав журавлев, расул гамзатов, rt arabic, николай i
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" пройдет в Ливане

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" пройдет в Ливане 7 и 8 ноября в Русском доме в Бейруте.
Программа откроется новым фильмом режиссёра RT.Док Олега Некишева "Мягкая сила Ливана". Картина рассказывает о взаимной поддержке Ливана и России в трудные времена — от восстановления мостов после войны 2006 года до гуманитарных миссий и помощи мирным жителям Донбасса.
Фестиваль документального кино RT.Док: Время наших героев на Кипре - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
На Кипре завершился фестиваль российского кино "RT.Док"
14 октября, 07:30
"Мужество, доброта и любовь к своей земле — ценности, понятные каждому. Именно об этом наши фильмы. Истории о героях строят культурные мосты между народами. Мы называем это народной кинодипломатией. И очень ждём встречи с ливанскими зрителями", — подчеркнула генпродюсер фестиваля, руководитель документального вещания RT Екатерина Яковлева.
Международный фестиваль документального кино RT.Док: Время наших героев в Кургане - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Шумков: фестиваль "RT.Док: Время наших героев" позволяет говорить правду
16 октября, 16:28
Ливан — одна из тех стран Ближнего Востока, которой очень близок и понятен концепт фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев". За последние годы государство было втянуто в ряд региональных вооружённых конфликтов, и во многих районах страны до сих пор слышны отголоски войны. "Уверена, что фестиваль RT в Бейруте, который мы проводим совместно с посольством РФ в Ливане и Русским домом, про героев СВО, Донбасса и Ливана, объединит зрителей, документалистов, журналистов и привлечёт внимание широкой общественности к вопросу о поддержке тех, кто на передовой", — отметила Майя Манна, руководитель RT Arabic.
Зрители увидят новые документальные фильмы российских и ливанских режиссёров, посвящённые героям, мужеству и человеческой солидарности.
Во второй запланирован показ четырех документальных лент.
"Позывной Царь" — про историю потомка Николая I, выросшего во Франции и ставшего добровольцем на Донбассе.
"Парень с нашего двора" — фильм РИА Новости о военном корреспонденте Ростиславе Журавлёве, погибшем в Запорожской области.
"В поисках Расула" — работа Анисы Гординой и Карима Наджиба (RT Arabic) о творчестве Расула Гамзатова;
Международный фестиваль RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
"RT.Док: Время наших героев" впервые прошел в Белоруссии
29 сентября, 18:11
"Непобедимый мак" — картина режиссёра Моны Хаммуд о ливанских стендап-артистах, чьё остроумие помогает сохранять стойкость и жизнелюбие в трудные времена.
В рамках деловой программы 8 ноября пройдёт дискуссия "Прорыв информационной блокады", где российские и ливанские журналисты обсудят, как преодолевать информационные барьеры и делиться успешными практиками в условиях ограничений.
Накануне фестиваля, 6 ноября, в Русском доме состоится серия мастер-классов по документалистике от авторов RT. Артём Сомов расскажет о работе документалиста в зоне боевых действий, Олег Некишев объяснит, как строится драматургия документального фильма и чем она отличается от новостного репортажа, а Аниса Мурад и Карим Наджиб (RT Arabic) поделятся опытом создания фильмов на арабском языке.
Съемки фильма Группа крови - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Все понятно, общая боль: как Россия и Китай обменялись фильмами о войне
12 сентября, 08:00
 
