Театральный каток начали монтировать в подмосковных Химках

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Специалисты приступили к подготовке основания Театрального катка в сквере "Юбилейный" на территории подмосковных Химок, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Там отметили, что седьмой сезон Театрального катка стартует совсем скоро.

"Театральный каток планируем открыть 12 декабря. Ближе к этой дате сообщим режим работы и расскажем о праздничных программах, которые пройдут на льду", — написала глава городского округа Елена Землякова в своем телеграм-канале

Она добавила, что для гостей катка будет бесплатный вход, пункт проката и заточки коньков. Площадь ледовой площадки составит 2,5 тысячи квадратных метров. Также предусмотрены теплые раздевалки, специальная зона для юных фигуристов, возможность согреться горячим чаем или кофе и перекусить в холода.