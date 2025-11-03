Рейтинг@Mail.ru
Театральный каток начали монтировать в подмосковных Химках
20:54 03.11.2025
Театральный каток начали монтировать в подмосковных Химках
Театральный каток начали монтировать в подмосковных Химках - РИА Новости, 03.11.2025
Театральный каток начали монтировать в подмосковных Химках
Специалисты приступили к подготовке основания Театрального катка в сквере "Юбилейный" на территории подмосковных Химок, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 03.11.2025
Театральный каток начали монтировать в подмосковных Химках

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Специалисты приступили к подготовке основания Театрального катка в сквере "Юбилейный" на территории подмосковных Химок, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Там отметили, что седьмой сезон Театрального катка стартует совсем скоро.
"Театральный каток планируем открыть 12 декабря. Ближе к этой дате сообщим режим работы и расскажем о праздничных программах, которые пройдут на льду", — написала глава городского округа Елена Землякова в своем телеграм-канале.
Она добавила, что для гостей катка будет бесплатный вход, пункт проката и заточки коньков. Площадь ледовой площадки составит 2,5 тысячи квадратных метров. Также предусмотрены теплые раздевалки, специальная зона для юных фигуристов, возможность согреться горячим чаем или кофе и перекусить в холода.
По данным пресс-службы, весь зимний сезон на катке пройдут праздничные программы, выступления и творческие номера артистов. Афиша праздничных программ будет размещена в социальных сетях администрации дополнительно.
Химки (городской округ в Московской области)
 
 
