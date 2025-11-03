https://ria.ru/20251103/khimki-2052680820.html
Театральный каток начали монтировать в подмосковных Химках
Специалисты приступили к подготовке основания Театрального катка в сквере "Юбилейный" на территории подмосковных Химок, сообщает пресс-служба администрации...
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052680628_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_ba4fde10417ecb87bfe1c570e792c2cc.jpg
Театральный каток в подмосковных Химках планируют открыть 12 декабря
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Специалисты приступили к подготовке основания Театрального катка в сквере "Юбилейный" на территории подмосковных Химок, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Там отметили, что седьмой сезон Театрального катка стартует совсем скоро.
"Театральный каток планируем открыть 12 декабря. Ближе к этой дате сообщим режим работы и расскажем о праздничных программах, которые пройдут на льду", — написала глава городского округа Елена Землякова в своем телеграм-канале
Она добавила, что для гостей катка будет бесплатный вход, пункт проката и заточки коньков. Площадь ледовой площадки составит 2,5 тысячи квадратных метров. Также предусмотрены теплые раздевалки, специальная зона для юных фигуристов, возможность согреться горячим чаем или кофе и перекусить в холода.
По данным пресс-службы, весь зимний сезон на катке пройдут праздничные программы, выступления и творческие номера артистов. Афиша праздничных программ будет размещена в социальных сетях администрации дополнительно.