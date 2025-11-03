https://ria.ru/20251103/khegset-2052566689.html
Хегсет подарил вьетнамскому коллеге артефакты, украденные во Вьетнаме
Хегсет подарил вьетнамскому коллеге артефакты, украденные во Вьетнаме - РИА Новости, 03.11.2025
Хегсет подарил вьетнамскому коллеге артефакты, украденные во Вьетнаме
Глава Пентагона Пит Хегсет получил огромный букет цветов по прибытии в Ханой, а сам подарил вьетнамскому коллеге Фан Ван Гангу артефакты, украденные солдатами... РИА Новости, 03.11.2025
в мире
сша
вьетнам
ханой
пит хегсет
министерство обороны сша
сша
вьетнам
ханой
Хегсет подарил вьетнамскому коллеге артефакты, украденные во Вьетнаме
Хегсету подарили букет цветов во Вьетнаме, а он вернул украденное солдатами США