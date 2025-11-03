"Оружие судного дня". В Британии забили тревогу после заявления Путина

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Заявления Владимира Путина о подводном аппарате "Посейдон" и атомной подводной лодке "Хабаровск" стали предупреждением для Великобритании, пишет газета Daily Mail.
"Владимир Путин раскрыл информацию о новой пугающей атомной подводной лодке, которая спроектирована, чтобы транспортировать оружие судного дня, способное создать радиоактивное цунами", — отметили в материале.
По данным СМИ, Россия якобы давно запугивает Великобританию ядерным подводным комплексом "Посейдон".
Daily Mail напомнила, что подводная лодка "Хабаровск" способна переносить дюжину "смертельно опасных" инновационных комплексов "Посейдон".
Особую тревогу вызвало то, что это оружие может быть выпущено с неожиданного направления.
В субботу в Северодвинске под руководством министра обороны Андрея Белоусова на судостроительном предприятии АО "Производственное объединение "Севмаш" состоялась церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки "Хабаровск".
Владимир Путин 29 октября сообщил, что Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон". Как отметил в беседе с РИА Новости экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Виктор Кравченко, спущенная на воду на "Севмаше" АПЛ "Хабаровск" специально спроектирована и построена для ядерного подводного комплекса "Посейдон".