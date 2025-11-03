"Оружие судного дня". В Британии забили тревогу после заявления Путина

Особую тревогу вызвало то, что это оружие может быть выпущено с неожиданного направления.

Владимир Путин 29 октября сообщил, что Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон". Как отметил в беседе с РИА Новости экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Виктор Кравченко, спущенная на воду на "Севмаше" АПЛ "Хабаровск" специально спроектирована и построена для ядерного подводного комплекса "Посейдон".