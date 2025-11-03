Брата и племянника католикоса всех армян хотят арестовать, заявил адвокат

ЕРЕВАН, 3 ноя - РИА Новости. Следователи подали в суд ходатайство об аресте брата и племянника католикоса всех армян Гарегина II по надуманному обвинению в препятствовании в предвыборной агитации, сообщил адвокат Ара Зограбян.
В воскресенье Зограбян заявил, что на родственников главы Армянской апостольской церкви пожаловался кандидат на муниципальных выборах в Вагаршапате от антироссийской партии "Республика" Арутюн Мкртчян. Он, в частности, заявил, что 1 ноября брат католикоса Геворг Нерсисян со своими сыновьями якобы препятствовал предвыборной агитации. Однако, по словам адвоката, брат и племянник Гарегина II лишь отказались от участия в предвыборном собрании партии, никакого конфликта не было, о чем свидетельствует запись камер видеонаблюдения.
"Следственный орган обратился в суд общей юрисдикции первой инстанции Армавирской области (судья Артак Бабаханян) с ходатайством об аресте 68-летнего Геворга Нерсисяна и его сына Амбарцума Нерсисяна. Заседание начнется некоторое время спустя. Следственный орган и прокуратура приняли решение об уголовном преследовании, основываясь на показаниях одного человека. Они не приняли во внимание показания Нерсисянов и видеозапись", - написал адвокат в соцсети Facebook*.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя, мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
