Рейтинг@Mail.ru
Брата и племянника католикоса всех армян хотят арестовать, заявил адвокат - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/katolikos-2052628844.html
Брата и племянника католикоса всех армян хотят арестовать, заявил адвокат
Брата и племянника католикоса всех армян хотят арестовать, заявил адвокат - РИА Новости, 03.11.2025
Брата и племянника католикоса всех армян хотят арестовать, заявил адвокат
Следователи подали в суд ходатайство об аресте брата и племянника католикоса всех армян Гарегина II по надуманному обвинению в препятствовании в предвыборной... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T14:05:00+03:00
2025-11-03T14:05:00+03:00
в мире
армения
россия
ереван
гарегин ii
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153299/88/1532998812_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_bad64c1f3f754d3f6892675a50f8626e.jpg
https://ria.ru/20251015/armeniya-2048469160.html
https://ria.ru/20250628/armeniya-2025885699.html
армения
россия
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153299/88/1532998812_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cffd252f3d1a13d188614e6d221ffe29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, россия, ереван, гарегин ii, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Россия, Ереван, Гарегин II, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
Брата и племянника католикоса всех армян хотят арестовать, заявил адвокат

Адвокат Зограбян: брата и племянника католикоса Гарегина II хотят арестовать

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВерховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 3 ноя - РИА Новости. Следователи подали в суд ходатайство об аресте брата и племянника католикоса всех армян Гарегина II по надуманному обвинению в препятствовании в предвыборной агитации, сообщил адвокат Ара Зограбян.
В воскресенье Зограбян заявил, что на родственников главы Армянской апостольской церкви пожаловался кандидат на муниципальных выборах в Вагаршапате от антироссийской партии "Республика" Арутюн Мкртчян. Он, в частности, заявил, что 1 ноября брат католикоса Геворг Нерсисян со своими сыновьями якобы препятствовал предвыборной агитации. Однако, по словам адвоката, брат и племянник Гарегина II лишь отказались от участия в предвыборном собрании партии, никакого конфликта не было, о чем свидетельствует запись камер видеонаблюдения.
Дом правительства Армении - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Армянская церковь обвинила власти Армении в оскорблении чувств верующих
15 октября, 19:13
"Следственный орган обратился в суд общей юрисдикции первой инстанции Армавирской области (судья Артак Бабаханян) с ходатайством об аресте 68-летнего Геворга Нерсисяна и его сына Амбарцума Нерсисяна. Заседание начнется некоторое время спустя. Следственный орган и прокуратура приняли решение об уголовном преследовании, основываясь на показаниях одного человека. Они не приняли во внимание показания Нерсисянов и видеозапись", - написал адвокат в соцсети Facebook*.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя, мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Церковь бьет тревогу: что стоит за действиями Пашиняна
28 июня, 08:00
 
В миреАрменияРоссияЕреванГарегин IIНикол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала