Брата и племянника католикоса всех армян хотят арестовать, заявил адвокат

ЕРЕВАН, 3 ноя - РИА Новости. Следователи подали в суд ходатайство об аресте брата и племянника католикоса всех армян Гарегина II по надуманному обвинению в препятствовании в предвыборной агитации, сообщил адвокат Ара Зограбян.

"Следственный орган обратился в суд общей юрисдикции первой инстанции Армавирской области (судья Артак Бабаханян) с ходатайством об аресте 68-летнего Геворга Нерсисяна и его сына Амбарцума Нерсисяна. Заседание начнется некоторое время спустя. Следственный орган и прокуратура приняли решение об уголовном преследовании, основываясь на показаниях одного человека. Они не приняли во внимание показания Нерсисянов и видеозапись", - написал адвокат в соцсети Facebook*.