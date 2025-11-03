Рейтинг@Mail.ru
Катар пригрозил Европе остановкой поставок газа
16:49 03.11.2025
Катар пригрозил Европе остановкой поставок газа
Доха снова предупредила ЕС о возможной остановке экспорта СПГ из-за директивы о проверке цепочек поставок на соответствие целям устойчивого развития (CSDDD),... РИА Новости, 03.11.2025
в мире
европа
катар
евросоюз
европа
катар
Новости
в мире, европа, катар, евросоюз
В мире, Европа, Катар, Евросоюз
АБУ-ДАБИ, 3 ноя — РИА Новости. Доха снова предупредила ЕС о возможной остановке экспорта СПГ из-за директивы о проверке цепочек поставок на соответствие целям устойчивого развития (CSDDD), заявил министр энергетики и главный исполнительный директор государственной нефтегазовой компании QatarEnergy Саад Шерида аль-Кааби.
"Если Европа на самом деле не рассмотрит, как они могут смягчить или отменить CSDDD, а по-прежнему будет взимать штраф в размере пяти процентов от общего мирового оборота в сфере энергетики, мы не будем поставлять СПГ в Европу, это точно", — сказал он на полях конференции ADIPEC.
По словам министра, Катару в ближайшем будущем не удастся достичь нулевых выбросов углеводородов в атмосферу.
В октябре аль-Кааби уже грозил Европе прекращением поставок сжиженного природного газа.
Директива CSDDD предписывает крупным компаниям, действующим на территории Европейского союза, обнаруживать и ликвидировать вред, наносимый окружающей среде в ходе их работы. Эта мера входит в комплекс мероприятий, направленных на достижение нулевого уровня выбросов в атмосферу к 2050 году. Директива должна вступить в силу с 2027 года. За несоблюдение требований грозит штраф до пяти процентов годового оборота.
В мае президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой об отмене директивы CSDDD. Он подчеркнул, что разделяет позицию канцлера Германии Фридриха Мерца и считает, что ЕС должен активнее упрощать отчетность для бизнеса. Однако предложение Макрона не получило одобрения — его не поддержали даже соратники по политическому лагерю.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
"Худшее впереди". Катар сделал страшное предсказание для Европы
23 мая 2023, 13:55
 
