Катар пригрозил Европе прекращением поставок СПГ

АБУ-ДАБИ, 3 ноя — РИА Новости. Катар снова предупредил Евросоюз, что может прекратить экспорт СПГ, если тот не смягчит или не отменит директиву о проверке всех цепочек поставок на соответствие так называемым "целям устойчивого развития" (CSDDD), заявил министр энергетики и главный исполнительный директор государственной нефтегазовой компании QatarEnergy Саад Шерида аль-Кааби.
"Если Европа на самом деле не рассмотрит, как они могут смягчить или отменить CSDDD, а по-прежнему будет взимать штраф в размере пяти процентов от общего мирового оборота в сфере энергетики, мы не будем поставлять СПГ в Европу, это точно", — сказал он на конференции ADIPEC.
"Уже не шутки": Европе сделали жесткое предупреждение
27 октября, 08:00
По словам аль-Кааби, Катар в ближайшее время не сможет достичь нулевых выбросов углеводородов в атмосферу.
В октябре катарский министр уже грозил Европе прекращением поставок СПГ.
Директива CSDDD обязует крупные компании, работающие в ЕС, выявлять и устранять возникающий в результате их деятельности ущерб для окружающей среды. Это часть общей программы достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Директива должна вступить в силу с 2027 года, за нарушение предусматривается штраф до пяти процентов годового оборота.
В мае президент Франции Эммануэль Макрон предложил отменить CSDDD, заявив, что согласен в этом плане с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а ЕС нужно двигаться гораздо быстрее в вопросе упрощения правил отчетности для бизнеса. Но идея Макрона не нашла поддержки даже среди его собственных союзников по политическому лагерю.
Европа получила последнее катарское предупреждение
29 июля, 08:00