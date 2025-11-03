Рейтинг@Mail.ru
10:34 03.11.2025 (обновлено: 14:58 03.11.2025)
Катар пригрозил Европе прекращением поставок СПГ
© iStock.com / hasan zaidiВид на порт в Дохе, Катар
Вид на порт в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© iStock.com / hasan zaidi
Вид на порт в Дохе, Катар. Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 3 ноя — РИА Новости. Катар снова предупредил Евросоюз, что может прекратить экспорт СПГ, если тот не смягчит или не отменит директиву о проверке всех цепочек поставок на соответствие так называемым "целям устойчивого развития" (CSDDD), заявил министр энергетики и главный исполнительный директор государственной нефтегазовой компании QatarEnergy Саад Шерида аль-Кааби.
"Если Европа на самом деле не рассмотрит, как они могут смягчить или отменить CSDDD, а по-прежнему будет взимать штраф в размере пяти процентов от общего мирового оборота в сфере энергетики, мы не будем поставлять СПГ в Европу, это точно", — сказал он на конференции ADIPEC.
По словам аль-Кааби, Катар в ближайшее время не сможет достичь нулевых выбросов углеводородов в атмосферу.
В октябре катарский министр уже грозил Европе прекращением поставок СПГ.
Директива CSDDD обязует крупные компании, работающие в ЕС, выявлять и устранять возникающий в результате их деятельности ущерб для окружающей среды. Это часть общей программы достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Директива должна вступить в силу с 2027 года, за нарушение предусматривается штраф до пяти процентов годового оборота.
В мае президент Франции Эммануэль Макрон предложил отменить CSDDD, заявив, что согласен в этом плане с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а ЕС нужно двигаться гораздо быстрее в вопросе упрощения правил отчетности для бизнеса. Но идея Макрона не нашла поддержки даже среди его собственных союзников по политическому лагерю.
