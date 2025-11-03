Катар пригрозил Европе прекращением поставок СПГ

АБУ-ДАБИ, 3 ноя — РИА Новости. Катар снова предупредил Евросоюз, что может прекратить экспорт СПГ, если тот не смягчит или не отменит директиву о проверке всех цепочек поставок на соответствие так называемым "целям устойчивого развития" (CSDDD), заявил министр энергетики и главный исполнительный директор государственной нефтегазовой компании QatarEnergy Саад Шерида аль-Кааби.

"Если Европа на самом деле не рассмотрит, как они могут смягчить или отменить CSDDD, а по-прежнему будет взимать штраф в размере пяти процентов от общего мирового оборота в сфере энергетики, мы не будем поставлять СПГ в Европу, это точно", — сказал он на конференции ADIPEC.