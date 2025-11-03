https://ria.ru/20251103/kamaz-2052670720.html
"КАМАЗ" обыграл "Чайку" в матче Первой лиги
"КАМАЗ" обыграл "Чайку" в матче Первой лиги
Футбольный клуб "КАМАЗ" из Набережных Челнов обыграл "Чайку" из Песчанокопского в матче 17-го тура Первой лиги. РИА Новости Спорт, 03.11.2025
набережные челны
россия
Футбол, Спорт, Набережные Челны, Россия, Давид Караев, КАМАЗ, Чайка (Песчанокопское), Первая лига
Дубль лучшего бомбардира Первой лиги Караева принес "КАМАЗу" победу над "Чайкой"