Футбол
 
19:06 03.11.2025
"КАМАЗ" обыграл "Чайку" в матче Первой лиги
"КАМАЗ" обыграл "Чайку" в матче Первой лиги
Футбольный клуб "КАМАЗ" из Набережных Челнов обыграл "Чайку" из Песчанокопского в матче 17-го тура Первой лиги.
"КАМАЗ" обыграл "Чайку" в матче Первой лиги

Дубль лучшего бомбардира Первой лиги Караева принес "КАМАЗу" победу над "Чайкой"

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Футбольный клуб "КАМАЗ" из Набережных Челнов обыграл "Чайку" из Песчанокопского в матче 17-го тура Первой лиги.
Встреча в Песчанокопском завершилась со счетом 2:0, дублем отметился Давид Караев (28-я и 64-я минуты).
Первая лига
03 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
Чайка
0 : 2
КАМАЗ
28‎’‎ • Давид Караев
64‎’‎ • Давид Караев
Караев с 10 голами в 18 матчах является лучшим бомбардиром Первой лиги.
"КАМАЗ" набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. "Чайка" (11 очков) располагается на последнем, 18-м месте.
