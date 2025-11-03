В Италии раскрыли банду, воровавшую одежду со склада Versace, пишут СМИ

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Италии раскрыли группу воров, которые на протяжении пяти лет воровали одежду со склада Versace в итальянском городе Новара и перепродавали ее на онлайн-платформах, пишет газета Stampa.

По данным газеты, первой оставленной уликой стала выставленная в интернет-сервисе для размещения объявлений Vinted украденная вещь с ярлыком "образец". Кроме того, вскоре в августе 2023 года сотрудница Versace обнаружила на этой платформе пропавшую ранее со склада уникальную толстовку, а также обратила внимание на то, что все товары бренда в профиле продавца были новыми, с бирками и стоили на 50% дешевле, чем в магазинах. В результате в компании было инициировано внутреннее расследование, делом также занялась прокуратура.

"Согласно прокуратуре, банда, состоящая как минимум из восьми человек из Турина , Новары и нескольких родом из Косово , воровала с 2021 по 2025 год", - пишет газета.

По данным газеты, среди членов банды были три сотрудника логистической компании, управляющей складом, которые имели доступ в зону погрузки и разгрузки товаров.

Издание пишет, что на своих страницах в соцсетях главарь предполагаемой банды, официальный годовой доход которого был 27 тысяч евро, выкладывал фотографии в куртке Versace стоимостью восемь тысяч евро, а также публиковал фотографии с курортов. В гараже у бабушки, где он скрывал украденную одежду, были найдены три единицы часов Rolex и конверты с наличными.