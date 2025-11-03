https://ria.ru/20251103/italija-2052673366.html
В Италии раскрыли банду, воровавшую одежду со склада Versace, пишут СМИ
В Италии раскрыли банду, воровавшую одежду со склада Versace, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2025
В Италии раскрыли банду, воровавшую одежду со склада Versace, пишут СМИ
В Италии раскрыли группу воров, которые на протяжении пяти лет воровали одежду со склада Versace в итальянском городе Новара и перепродавали ее на... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T19:38:00+03:00
2025-11-03T19:38:00+03:00
2025-11-03T19:38:00+03:00
в мире
италия
турин
косово
versace
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19104/12/191041297_0:165:768:597_1920x0_80_0_0_d83d19c7e6d85af17bd0b5da26491312.jpg
https://ria.ru/20251102/luvr-2052500088.html
https://ria.ru/20250323/snikers-2006742061.html
италия
турин
косово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19104/12/191041297_0:93:768:669_1920x0_80_0_0_671a9fe24608376b66be79e187dc4162.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, турин, косово, versace
В мире, Италия, Турин, Косово, Versace
В Италии раскрыли банду, воровавшую одежду со склада Versace, пишут СМИ
Stampa: в Италии раскрыли банду, пять лет воровавшую одежду со склада Versace
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Италии раскрыли группу воров, которые на протяжении пяти лет воровали одежду со склада Versace в итальянском городе Новара и перепродавали ее на онлайн-платформах, пишет газета Stampa.
По данным газеты, первой оставленной уликой стала выставленная в интернет-сервисе для размещения объявлений Vinted украденная вещь с ярлыком "образец". Кроме того, вскоре в августе 2023 года сотрудница Versace
обнаружила на этой платформе пропавшую ранее со склада уникальную толстовку, а также обратила внимание на то, что все товары бренда в профиле продавца были новыми, с бирками и стоили на 50% дешевле, чем в магазинах. В результате в компании было инициировано внутреннее расследование, делом также занялась прокуратура.
"Согласно прокуратуре, банда, состоящая как минимум из восьми человек из Турина
, Новары и нескольких родом из Косово
, воровала с 2021 по 2025 год", - пишет газета.
По данным газеты, среди членов банды были три сотрудника логистической компании, управляющей складом, которые имели доступ в зону погрузки и разгрузки товаров.
Издание пишет, что на своих страницах в соцсетях главарь предполагаемой банды, официальный годовой доход которого был 27 тысяч евро, выкладывал фотографии в куртке Versace стоимостью восемь тысяч евро, а также публиковал фотографии с курортов. В гараже у бабушки, где он скрывал украденную одежду, были найдены три единицы часов Rolex и конверты с наличными.
Отмечается, что членам банды вменяются обвинения в преступном сговоре с целью кражи, а также в отмывании доходов, полученных преступным путем. Суд считает, что единственной возможной мерой наказания для главаря банды является тюремное заключение.