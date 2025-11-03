Италия представит 12-й пакет военной помощи Киеву, заявил глава Минобороны

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Италия вскоре представит 12-й пакет военной помощи Украине, заявил глава минобороны страны Гуидо Крозетто.

"Что касается Украины , позиция Италии не меняется. Мы продолжаем помогать Украине тем, чем можем. Поэтому, вероятно, да, я подготовлю новый пакет помощи..., который представлю в ближайшее время", - заявил Крозетто журналистам.

Комментируя отправленные Киеву Германией системы Patriot, он заявил, что эта страна "имеет их и может отправить".

"Мы отправили то, что могли отправить, как вы знаете, наша помощь засекречена. Мы отправили все, что могли, не ослабляя итальянскую оборону больше, чем она уже ослаблена", - добавил он.

В конце октября агентство Блумберг передавало, что 12-й пакет будет включать боеприпасы и ракеты для системы SAMP-T. По данным агентства, пакет может быть готов уже к концу 2025 года.

Италия одобрила 11 пакетов поставок военной помощи Украине. Список поставляемых Киеву итальянских вооружений засекречен, но известно, что Италия передала Киеву две батареи ПВО Samp-T. Местные СМИ сообщали, что в последние поставки вошли боеприпасы для этих батарей, а также 400 устаревших бронетранспортеров M-113.