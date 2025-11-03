Рейтинг@Mail.ru
Италия представит 12-й пакет военной помощи Киеву, заявил глава Минобороны - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/italija-2052656069.html
Италия представит 12-й пакет военной помощи Киеву, заявил глава Минобороны
Италия представит 12-й пакет военной помощи Киеву, заявил глава Минобороны - РИА Новости, 03.11.2025
Италия представит 12-й пакет военной помощи Киеву, заявил глава Минобороны
Италия вскоре представит 12-й пакет военной помощи Украине, заявил глава минобороны страны Гуидо Крозетто. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T17:14:00+03:00
2025-11-03T17:14:00+03:00
в мире
украина
италия
киев
гуидо крозетто
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947742549_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5784adb0898d8908eed5f91024f58696.jpg
https://ria.ru/20251103/mid-2052650439.html
https://ria.ru/20251031/zelenskiy-2051990831.html
украина
италия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947742549_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_8aa0aa674e19ee1269bd60ddb40a5f30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, италия, киев, гуидо крозетто, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Италия, Киев, Гуидо Крозетто, Сергей Лавров, НАТО
Италия представит 12-й пакет военной помощи Киеву, заявил глава Минобороны

Крозетто: Италия скоро представит 12-й пакет военной помощи Украине

© AP Photo / Goeffroy van der HasseltГлава Минобороны Италии Гуидо Крозетто
Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Goeffroy van der Hasselt
Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Италия вскоре представит 12-й пакет военной помощи Украине, заявил глава минобороны страны Гуидо Крозетто.
"Что касается Украины, позиция Италии не меняется. Мы продолжаем помогать Украине тем, чем можем. Поэтому, вероятно, да, я подготовлю новый пакет помощи..., который представлю в ближайшее время", - заявил Крозетто журналистам.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Захарова связала обрушение башни в Риме с финансированием Украины Италией
Вчера, 16:27
Комментируя отправленные Киеву Германией системы Patriot, он заявил, что эта страна "имеет их и может отправить".
"Мы отправили то, что могли отправить, как вы знаете, наша помощь засекречена. Мы отправили все, что могли, не ослабляя итальянскую оборону больше, чем она уже ослаблена", - добавил он.
В конце октября агентство Блумберг передавало, что 12-й пакет будет включать боеприпасы и ракеты для системы SAMP-T. По данным агентства, пакет может быть готов уже к концу 2025 года.
Италия одобрила 11 пакетов поставок военной помощи Украине. Список поставляемых Киеву итальянских вооружений засекречен, но известно, что Италия передала Киеву две батареи ПВО Samp-T. Местные СМИ сообщали, что в последние поставки вошли боеприпасы для этих батарей, а также 400 устаревших бронетранспортеров M-113.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
"Ситуация ухудшается": в Италии забили тревогу из-за положения Зеленского
31 октября, 03:39
 
В миреУкраинаИталияКиевГуидо КрозеттоСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала