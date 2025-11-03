https://ria.ru/20251103/italija-2052656069.html
Италия представит 12-й пакет военной помощи Киеву, заявил глава Минобороны
Италия вскоре представит 12-й пакет военной помощи Украине, заявил глава минобороны страны Гуидо Крозетто. РИА Новости, 03.11.2025
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Италия вскоре представит 12-й пакет военной помощи Украине, заявил глава минобороны страны Гуидо Крозетто.
"Что касается Украины
, позиция Италии
не меняется. Мы продолжаем помогать Украине тем, чем можем. Поэтому, вероятно, да, я подготовлю новый пакет помощи..., который представлю в ближайшее время", - заявил Крозетто
журналистам.
Комментируя отправленные Киеву Германией
системы Patriot, он заявил, что эта страна "имеет их и может отправить".
"Мы отправили то, что могли отправить, как вы знаете, наша помощь засекречена. Мы отправили все, что могли, не ослабляя итальянскую оборону больше, чем она уже ослаблена", - добавил он.
В конце октября агентство Блумберг передавало, что 12-й пакет будет включать боеприпасы и ракеты для системы SAMP-T. По данным агентства, пакет может быть готов уже к концу 2025 года.
Италия одобрила 11 пакетов поставок военной помощи Украине. Список поставляемых Киеву итальянских вооружений засекречен, но известно, что Италия передала Киеву две батареи ПВО Samp-T. Местные СМИ сообщали, что в последние поставки вошли боеприпасы для этих батарей, а также 400 устаревших бронетранспортеров M-113.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.