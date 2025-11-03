Верховный суд Испании приступил к рассмотрению дела генпрокурора

По его информации, обвинение требует для генпрокурора от четырёх до шести лет тюрьмы и до 12 лет отстранения от должностей. Сам Гарсиа Ортис, выступая на заседании, отверг обвинения, заявив, что не считает себя виновным и не является автором утечки.