Верховный суд Испании приступил к рассмотрению дела генпрокурора
Верховный суд Испании приступил к рассмотрению дела генпрокурора - РИА Новости, 03.11.2025
Верховный суд Испании приступил к рассмотрению дела генпрокурора
Верховный суд Испании в понедельник приступил к рассмотрению дела генерального прокурора Альваро Гарсиа Ортиса, обвиняемого в утечке конфиденциальной...
2025-11-03T14:30:00+03:00
в мире
испания
мадрид
Новости
ru-RU
Верховный суд Испании начал рассмотрение дела генпрокурора Гарсиа Ортиса
МАДРИД, 3 ноя - РИА Новости. Верховный суд Испании в понедельник приступил к рассмотрению дела генерального прокурора Альваро Гарсиа Ортиса, обвиняемого в утечке конфиденциальной информации, связанной с делом о налоговом мошенничестве молодого человека главы автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, передает новостное агентство EFE.
"Гарсиа Ортис прибыл в Верховный суд около 9:42 утра (11:42 мск.) в костюме и чёрном галстуке, войдя через главный вход здания, выходящий на площадь Вилья-де-Парис (в Мадриде
- ред.). Несколько человек, собравшихся у суда, встретили его аплодисментами", - передает агентство.
По его информации, обвинение требует для генпрокурора от четырёх до шести лет тюрьмы и до 12 лет отстранения от должностей. Сам Гарсиа Ортис, выступая на заседании, отверг обвинения, заявив, что не считает себя виновным и не является автором утечки.
Судебное заседание продлится до 13 ноября, после чего судьи Верховного суда вынесут решение - станет ли Гарсиа Ортис первым в истории Испании
генеральным прокурором, признанным виновным в уголовном преступлении.