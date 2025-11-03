Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд Испании приступил к рассмотрению дела генпрокурора - РИА Новости, 03.11.2025
14:30 03.11.2025
Верховный суд Испании приступил к рассмотрению дела генпрокурора
Верховный суд Испании приступил к рассмотрению дела генпрокурора
Верховный суд Испании в понедельник приступил к рассмотрению дела генерального прокурора Альваро Гарсиа Ортиса, обвиняемого в утечке конфиденциальной... РИА Новости, 03.11.2025
Верховный суд Испании приступил к рассмотрению дела генпрокурора

Статуя богини правосудия
Статуя богини правосудия. Архивное фото
МАДРИД, 3 ноя - РИА Новости. Верховный суд Испании в понедельник приступил к рассмотрению дела генерального прокурора Альваро Гарсиа Ортиса, обвиняемого в утечке конфиденциальной информации, связанной с делом о налоговом мошенничестве молодого человека главы автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, передает новостное агентство EFE.
"Гарсиа Ортис прибыл в Верховный суд около 9:42 утра (11:42 мск.) в костюме и чёрном галстуке, войдя через главный вход здания, выходящий на площадь Вилья-де-Парис (в Мадриде - ред.). Несколько человек, собравшихся у суда, встретили его аплодисментами", - передает агентство.
По его информации, обвинение требует для генпрокурора от четырёх до шести лет тюрьмы и до 12 лет отстранения от должностей. Сам Гарсиа Ортис, выступая на заседании, отверг обвинения, заявив, что не считает себя виновным и не является автором утечки.
Судебное заседание продлится до 13 ноября, после чего судьи Верховного суда вынесут решение - станет ли Гарсиа Ортис первым в истории Испании генеральным прокурором, признанным виновным в уголовном преступлении.
