Верховный лидер Ирана назвал главные условия начала взаимодействия с США

ТЕГЕРАН, 3 ноя – РИА Новости. Иран рассмотрит запросы США о сотрудничестве только в случае прекращения поддержки Израиля и вмешательства во внутренние дела Ближнего Востока, заявил в понедельник верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, выступая перед иранскими студентами в честь дня захвата американского посольства в Тегеране.

"Существующие противоречия между Ираном США – это сущностный конфликт интересов между обеими странами. Запросы США о начале взаимодействия с исламской республикой будут рассмотрены Ираном не в ближайшем будущем, а когда-нибудь в будущем, когда и только когда Вашингтон полностью прекратит поддерживать Израиль , свернет работу своих военных баз на Ближнем Востоке и больше не будет вмешиваться во внутренние дела стран этого региона", - сказал Хаменеи , его слова опубликованы в Telegram-канале верховного лидера Ирана.

Диалог США и Ирана при оманском посредничестве был прерван в июне после ударов Израиля, а затем и США по объектам на иранской территории.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.