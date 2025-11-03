Верховный лидер Ирана назвал главные условия начала взаимодействия с США

ТЕГЕРАН, 3 ноя – РИА Новости. Иран рассмотрит запросы США о сотрудничестве только в случае прекращения поддержки Израиля и вмешательства во внутренние дела Ближнего Востока, заявил в понедельник верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, выступая перед иранскими студентами в честь дня захвата американского посольства в Тегеране.
"Существующие противоречия между Ираном и США – это сущностный конфликт интересов между обеими странами. Запросы США о начале взаимодействия с исламской республикой будут рассмотрены Ираном не в ближайшем будущем, а когда-нибудь в будущем, когда и только когда Вашингтон полностью прекратит поддерживать Израиль, свернет работу своих военных баз на Ближнем Востоке и больше не будет вмешиваться во внутренние дела стран этого региона", - сказал Хаменеи, его слова опубликованы в Telegram-канале верховного лидера Ирана.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил телеканалу Al Jazeera, что Тегеран рассмотрит вопрос возобновления переговоров по атомной проблематике, когда США будут готовы к честному диалогу.
Диалог США и Ирана при оманском посредничестве был прерван в июне после ударов Израиля, а затем и США по объектам на иранской территории.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.