Постпред России в Вене объяснил, почему сорвалась сделка по Ирану - РИА Новости, 03.11.2025
08:21 03.11.2025
Постпред России в Вене объяснил, почему сорвалась сделка по Ирану
Срыв сделки по ядерной программе Ирана произошел из-за иррациональных шагов Запада, отметил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных РИА Новости, 03.11.2025
2025
Ольга Фомченкова
в мире, иран, россия, сша, михаил ульянов (дипломат), дональд трамп, оон, магатэ
Постпред России в Вене объяснил, почему сорвалась сделка по Ирану

Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Срыв сделки по ядерной программе Ирана произошел из-за иррациональных шагов Запада, отметил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Дипломат заявил, что с марта 2022 года западные участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - Великобритания, Германия, Франция и США - допустили массу фундаментальных ошибок, которые в конечном счете завели ситуацию в тупик. По его словам, европейцы фактически отказались от переговоров по восстановлению ядерной сделки еще весной 2022 года, а через несколько месяцев их примеру последовали США. Собеседник агентства напомнил, что это произошло в момент, когда переговоры по восстановлению СВПД вышли на финишную прямую. Он добавил, что и в дальнейшем европейцы неоднократно провоцировали обострение ситуации вокруг иранской ядерной программы в МАГАТЭ.
"Вносившиеся ими резолюции в силу специфики членского состава Совета управляющих получали большинство голосов, но тут же провоцировали Тегеран на ответные шаги. Так происходило раз за разом. Можно сказать, что позиция западников носила и продолжает носить совершенно иррациональный характер. Примечательно, например, что идея продления резолюции 2231 первоначально исходила от европейцев, но когда Россия и Китай представили в СБ ООН соответствующий проект резолюции, западные страны заблокировали принятие этого документа. Все это крайне несолидно", - заключил Ульянов.
В октябре завершилось действие резолюции 2231 Совета Безопасности ООН - документа, который в 2015 году утвердил ядерную сделку с Ираном и определил механизмы международного контроля за ее выполнением.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
