Полной картины по контролю за ядерной программой Ирана нет, заявил Ульянов

ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Полной картины того, как будет осуществляться международный контроль за ядерной программой Ирана, на сегодняшний день ни у кого нет, но ожидается, что Тегеран, вопреки многочисленным спекуляциям на этот счет, намерен сохранить свое участие в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Полной картины того, как будет осуществляться международный контроль за ядерной программой Ирана , на сегодняшний день ни у кого нет. Ясно только, что из повестки дня Совета управляющих МАГАТЭ должен уйти присутствовавший в ней с 2015 года пункт о проверке и мониторинге в Иране в свете резолюции 2231 Совета Безопасности ООН ", - сказал он.

Ульянов напомнил, что резолюция, как и сама ядерная сделка, прекратили существование 18 октября. Соответственно, Совет управляющих сможет обсуждать иранскую проблематику только в рамках пункта, касающегося соглашения Ирана о гарантиях с МАГАТЭ.

"По всей видимости, продолжительность дискуссий сократится раза в два, но их острота, скорее всего, останется прежней. Более четкое представление о том, как будут развиваться дела, мы получим по итогам следующей сессии Совета управляющих, которая состоится 19-21 ноября текущего (2025 - ред.) года. Но в любом случае Иран, как мы понимаем, вопреки многочисленным спекуляциям на этот счет, намерен сохранить свое участие в ДНЯО", - заключил дипломат.

В октябре завершилось действие резолюции 2231 Совета Безопасности ООН - документа, который в 2015 году утвердил ядерную сделку с Ираном и определил механизмы международного контроля за ее выполнением.