Полной картины по контролю за ядерной программой Ирана нет, заявил Ульянов - РИА Новости, 03.11.2025
06:19 03.11.2025 (обновлено: 06:21 03.11.2025)
Полной картины по контролю за ядерной программой Ирана нет, заявил Ульянов
2025
в мире, иран, россия, тегеран (город), михаил ульянов (дипломат), дональд трамп, магатэ, оон
В мире, Иран, Россия, Тегеран (город), Михаил Ульянов (дипломат), Дональд Трамп, МАГАТЭ, ООН
© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Полной картины того, как будет осуществляться международный контроль за ядерной программой Ирана, на сегодняшний день ни у кого нет, но ожидается, что Тегеран, вопреки многочисленным спекуляциям на этот счет, намерен сохранить свое участие в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Полной картины того, как будет осуществляться международный контроль за ядерной программой Ирана, на сегодняшний день ни у кого нет. Ясно только, что из повестки дня Совета управляющих МАГАТЭ должен уйти присутствовавший в ней с 2015 года пункт о проверке и мониторинге в Иране в свете резолюции 2231 Совета Безопасности ООН", - сказал он.
Ульянов напомнил, что резолюция, как и сама ядерная сделка, прекратили существование 18 октября. Соответственно, Совет управляющих сможет обсуждать иранскую проблематику только в рамках пункта, касающегося соглашения Ирана о гарантиях с МАГАТЭ.
"По всей видимости, продолжительность дискуссий сократится раза в два, но их острота, скорее всего, останется прежней. Более четкое представление о том, как будут развиваться дела, мы получим по итогам следующей сессии Совета управляющих, которая состоится 19-21 ноября текущего (2025 - ред.) года. Но в любом случае Иран, как мы понимаем, вопреки многочисленным спекуляциям на этот счет, намерен сохранить свое участие в ДНЯО", - заключил дипломат.
В октябре завершилось действие резолюции 2231 Совета Безопасности ООН - документа, который в 2015 году утвердил ядерную сделку с Ираном и определил механизмы международного контроля за ее выполнением.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
