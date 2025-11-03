Рейтинг@Mail.ru
Ульянов прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной сделки - РИА Новости, 03.11.2025
04:33 03.11.2025
Ульянов прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
Ульянов прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
Россия готова всемерно содействовать урегулированию вопросов, связанных с иранской ядерной программой, но поспешные шаги здесь неуместны, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 03.11.2025
в мире
россия
иран
вена
михаил ульянов (дипломат)
дональд трамп
оон
россия
иран
вена
в мире, россия, иран, вена, михаил ульянов (дипломат), дональд трамп, оон
В мире, Россия, Иран, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Дональд Трамп, ООН
Ульянов прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Ульянов: Россия готова содействовать урегулированию ядерной сделки с Ираном

© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Маргарита Костив
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Россия готова всемерно содействовать урегулированию вопросов, связанных с иранской ядерной программой, но поспешные шаги здесь неуместны, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Россия, разумеется, готова всемерно содействовать урегулированию вопросов, связанных с иранской ядерной программой, но, прежде чем инициировать какие-то новации, представляется необходимым внимательно осмотреться и оценить нынешнюю ситуацию. Поспешные шаги здесь неуместны", - сказал российский дипломат.
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Иран не знает, сколько урана уцелело после ударов в июне
01:22
В октябре завершилось действие резолюции 2231 Совета Безопасности ООН - документа, который в 2015 году утвердил ядерную сделку с Ираном и определил механизмы международного контроля за ее выполнением.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Трамп заявил, что у Ирана нет ядерного потенциала
04:27
 
