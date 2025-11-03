https://ria.ru/20251103/iran-2052573623.html
Ульянов прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
Ульянов прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной сделки - РИА Новости, 03.11.2025
Ульянов прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
Россия готова всемерно содействовать урегулированию вопросов, связанных с иранской ядерной программой, но поспешные шаги здесь неуместны, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 03.11.2025
Ульянов: Россия готова содействовать урегулированию ядерной сделки с Ираном
ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Россия готова всемерно содействовать урегулированию вопросов, связанных с иранской ядерной программой, но поспешные шаги здесь неуместны, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Россия, разумеется, готова всемерно содействовать урегулированию вопросов, связанных с иранской ядерной программой, но, прежде чем инициировать какие-то новации, представляется необходимым внимательно осмотреться и оценить нынешнюю ситуацию. Поспешные шаги здесь неуместны", - сказал российский дипломат.
В октябре завершилось действие резолюции 2231 Совета Безопасности ООН
- документа, который в 2015 году утвердил ядерную сделку с Ираном
и определил механизмы международного контроля за ее выполнением.
В 2015 году Великобритания
, Германия
, Китай
, Россия
, США
, Франция
и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа
в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.