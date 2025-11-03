Ульянов прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Россия готова всемерно содействовать урегулированию вопросов, связанных с иранской ядерной программой, но поспешные шаги здесь неуместны, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.