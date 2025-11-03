Иран оценит возможность возобновления переговоров по атому

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Тегеран рассмотрит вопрос возобновления переговоров по атому, когда США будут готовы к честному диалогу, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи телеканалу Al Jazeera, слова министра были опубликованы в его Тегеран рассмотрит вопрос возобновления переговоров по атому, когда США будут готовы к честному диалогу, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи телеканалу Al Jazeera, слова министра были опубликованы в его Telegram-канале

"Мы готовы к справедливой сделке, однако американцы выдвигают иррациональные и чрезмерные требования... Как только они придут к тому, что готовы вести честные переговоры с равных позиций, мы рассмотрим возможность вновь начать их", - сказал Аракчи телеканалу Al Jazeera, слова министра были опубликованы в его Telegram-канале.

По его словам, в новой сделке может быть применена формула, которая использовалась в 2015 году при заключении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Она заключалась в том, что Иран принимает меры, выстраивающие доверие по отношению к ядерной программе, в обмен на это снимаются санкции", - добавил министр.

По словам Аракчи, переговоры могут быть только по ядерной тематике и не должны касаться ракетного потенциала Ирана, а также вопросов безопасности.

Диалог США и Ирана при оманском посредничестве был прерван в июне после ударов Израиля , а затем и США по объектам на иранской территории.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.