Умерла актриса Инна Штеренгарц
Умерла актриса Инна Штеренгарц - РИА Новости, 03.11.2025
Умерла актриса Инна Штеренгарц
Кастинг-директор, сценарист и актриса Инна Штеренгарц умерла в возрасте 77 лет в свой день рождения, сообщается на портале "Кино-театр.ру". РИА Новости, 03.11.2025
