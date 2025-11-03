Рейтинг@Mail.ru
13:07 03.11.2025
Умерла актриса Инна Штеренгарц
Кастинг-директор, сценарист и актриса Инна Штеренгарц умерла в возрасте 77 лет в свой день рождения, сообщается на портале "Кино-театр.ру". РИА Новости, 03.11.2025
свердловская киностудия, россия
Инна Штеренгарц в фильме "Метаморфозис"
Инна Штеренгарц в фильме "Метаморфозис". Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Кастинг-директор, сценарист и актриса Инна Штеренгарц умерла в возрасте 77 лет в свой день рождения, сообщается на портале "Кино-театр.ру".
"Штеренгарц Инна Израилевна. Ушла из жизни 2 ноября 2025 года, в день своего рождения", - говорится в сообщении на портале.
Штеренгарц окончила театроведческий факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, затем работала заведующей литературной частью театра, после - редактором документальных фильмов на Свердловской киностудии.
Как актриса она снималась в таких картинах, как "Макаров", "Следствие ведут знатоки. Десять лет спустя", "По ту сторону волков", "Метаморфозис".
Режиссер Питер Уоткинс
Умер британский режиссер Питер Уоткинс
1 ноября, 23:17
 
