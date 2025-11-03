https://ria.ru/20251103/infrastruktura-2052592915.html
В Николаевской области повреждена энергетическая инфраструктура
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в регионе повреждена энергетическая инфраструктура. РИА Новости, 03.11.2025
В Николаевской области произошло отключение света в 12 населенных пунктах