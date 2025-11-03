Рейтинг@Mail.ru
В Николаевской области повреждена энергетическая инфраструктура
09:38 03.11.2025
В Николаевской области повреждена энергетическая инфраструктура
В Николаевской области повреждена энергетическая инфраструктура
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в регионе повреждена энергетическая инфраструктура. РИА Новости, 03.11.2025
происшествия
николаевская область
украина
николаевская область
украина
2025
Новости
В Николаевской области повреждена энергетическая инфраструктура

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в регионе повреждена энергетическая инфраструктура.
"Есть повреждения энергетической инфраструктуры. Произошло отключение света в 12 населенных пунктах, по состоянию на сейчас все потребители запитаны", - написал Ким в своем Telegram-канале.
Какая именно повреждена инфраструктура, чиновник не уточняет.
