"Забытый рай" с идеальными технологиями: загадка Хараппской цивилизации

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Четыре с половиной тысячи лет назад существовала цивилизация, которую современники ставят в один ряд с Египтом и Месопотамией. Но о ней почти никто не слышал. Была канализация в каждом доме, двухэтажные здания и торговля на тысячи километров. Города планировались по идеальной сетке. А потом все просто исчезли. Что случилось с загадочной Хараппской цивилизацией из долины реки Инд?