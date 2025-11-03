"Забытый рай" с идеальными технологиями: загадка Хараппской цивилизации

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Четыре с половиной тысячи лет назад существовала цивилизация, которую современники ставят в один ряд с Египтом и Месопотамией. Но о ней почти никто не слышал. Была канализация в каждом доме, двухэтажные здания и торговля на тысячи километров. Города планировались по идеальной сетке. А потом все просто исчезли. Что случилось с загадочной Хараппской цивилизацией из долины реки Инд?
Третья великая — но забытая
Когда археологи в XIX веке находили древние артефакты в Египте и Месопотамии, никто не подозревал о существовании третьей великой цивилизации. Первые находки в долине Инд обнаружили лишь в 1829 году.
© AP Photo / Rajanish KakadeАрхеологические находки из Мохенджо-Даро
© AP Photo / Rajanish Kakade
Археологические находки из Мохенджо-Даро
Хараппская цивилизация — так ее назвали по имени города Хараппа, найденного первым, — существовала примерно с 3300 по 1300 год до нашей эры. Расцвет пришелся на период с 2600 по 1900 год до нашей эры, когда на территории современных Пакистана и Северо-Западной Индии располагались развитые города.
Население составляло более пяти миллионов человек. Территория простиралась на полторы тысячи километров вдоль реки Инд. Крупнейшие центры — Мохенджо-Даро в нижней части долины Инд и Хараппа в Западном Пенджабе. Всего обнаружено более тысячи поселений.
© AP Photo / Fareed KhanРуины в Мохенджо-Даро
© AP Photo / Fareed Khan
Руины в Мохенджо-Даро
Города без королей и храмов
Хараппские города поражали продуманностью планировки. Улицы шли перпендикулярно друг другу, образуя четкую сетку. Дома строились из обожженного кирпича стандартного размера. Многие здания были двухэтажными.
Но главное отличие от Египта и Месопотамии: здесь не строили грандиозных монументов. Нет свидетельств существования дворцов или храмов. Нет царских гробниц, нет статуй правителей. Самые крупные постройки — вероятно, зернохранилища, отмечает издание World History Encyclopedia.
В Мохенджо-Даро сохранилась "Великая купальня" — большой общественный бассейн. Считается, что его использовали для ритуальных омовений, но это только предположение. Возможно, это был просто бассейн для отдыха.
Единообразие артефактов указывает на наличие власти, регулировавшей стандарты печатей, весов и кирпичей. Но кто именно управлял — неизвестно. Археологи не нашли никаких доказательств существования королей, армий или жрецов.
Канализация, опередившая время
Хараппцы изобрели систему водоснабжения и канализации, первую в своем роде. Почти в каждом доме были ванные комнаты и туалеты со сливом. Глиняные трубы соединялись дегтем для герметичности. Сточные воды стекали в дренажные канавы вдоль улиц, а оттуда — в подземные туннели.
Туалеты смывались водой из домашних колодцев. Стоки направлялись в общие кирпичные канализации, которые вели к выгребным ямам. Их периодически очищали.
Дренажные канавы строились с таким расчетом, чтобы нечистоты не переливались на улицы. Археологические данные показывают: по мере роста населения стены вдоль канав постепенно наращивали в высоту. Благодаря системе слива чистота улиц была поразительной для древнего мира.
© AP Photo / Fareed KhanМохенджо-Даро в Пакистане
© AP Photo / Fareed Khan
Мохенджо-Даро в Пакистане
Письменность-загадка
Хараппцы разработали собственную письменность — так называемый индский шрифт. Он до сих пор не расшифрован. Поэтому многие аспекты цивилизации остаются тайной: религия, система правления, причины упадка.
На многих печатях — изображения животных, иногда в гибридных формах. Это дает ученым повод предполагать, что животные играли важную роль в религиозных представлениях.
Считается, что хараппцы поклонялись богине-матери, олицетворявшей плодородие. Но в отличие от Египта и Месопотамии, нет явных свидетельств культа. Возможно, религиозные церемонии проводились дома, в небольших святилищах или под открытым небом.
Двойной удар стихии
Более четырех тысяч лет назад хараппская культура процветала. Они строили сложные города, торговали на дальние расстояния с поселениями в Месопотамии. Но к 1800 году до нашей эры эта развитая культура покинула свои города, переселившись в небольшие деревни у подножия Гималаев.
Исследование Океанографического института Вудс-Хоул показало: причиной стало изменение климата. Примерно с 2500 года до нашей эры сдвиг температур и погодных условий над долиной Инд привел к постепенному уменьшению летних муссонных дождей. Земледелие возле хараппских городов стало затруднительным или невозможным.
Климатический удар оказался двойным. Исследователи из Университета Мейнута обнаружили: хараппцы пережили не одну, а две последовательные крупные засухи. Первая началась 4250 лет назад и длилась 300 лет. Это была "зимняя засуха" — сократились зимние осадки.
Хараппцы адаптировались. Изменили сельскохозяйственную систему, стали выращивать больше летних культур. Города, которые получали больше всего зимних дождей, пришли в упадок — вероятно, произошла миграция в районы с сильными летними осадками.
Но когда "зимняя засуха" почти закончилась, 4000 лет назад тропический климат претерпел резкое изменение. Температура поверхности океана сдвинулась, атмосферная циркуляция изменилась. В долине Инд результатом стало драматическое сокращение летних муссонных дождей. На этот раз удар пришелся по южным городам, где полагались на летние осадки.
"Если хараппская цивилизация ответила и адаптировалась к первому высыханию, то второе она не пережила", — констатируют исследователи.
Миграция и упадок
Засуха, длившаяся 900 лет, медленно разрушала ирригационные системы, опустошала сельское хозяйство и в конце концов заставила жителей Хараппы и Мохенджо-Даро покинуть процветающую городскую культуру, сообщает издание Nature India. В поисках благоприятного климата и водных ресурсов люди мигрировали к равнинам Ганга-Ямуны и перешли к деревенской культуре.
Примерно к 1900 году до нашей эры появились признаки культурного упадка. На скелетах — следы усиления межличностного насилия и болезней вроде проказы и туберкулеза. Артефакты с индским письмом стали редкими и низкого качества. К 1700 году до нашей эры большинство городов долины Инд были заброшены. Ориентировочно к 1300 году окончательно опустели. Цивилизация с лучшей канализацией древнего мира исчезла.