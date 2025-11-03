Эксперт рассказала, как ИИ помогает мошенникам

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Искусственный интеллект помогает мошенникам составить психологический портрет жертвы, а также дает инструкции для ведения разговора - эволюция подходов и уровень подготовки преступников ведут к росту числа обманутых людей, таким мнением с РИА Новости поделилась GR-директор компании "Код Безопасности" Александра Шмигирилова.

"Раньше для составления портрета жертвы мошенникам требовалось время на изучение соцсетей. Сегодня же ИИ по грамотному промту (запросу - ред.) за минуты анализирует массив открытых данных, рисует психологический портрет и выдает точные инструкции для ведения разговора с потенциальной жертвой. В результате количество обманутых людей растет именно из-за эволюции подходов и уровня подготовки преступников", - сказала Шмигирилова.

Кроме этого, тотальная цифровизация услуг также играет на руку злоумышленникам: если они получат доступ к одному инструменту на телефоне, то могут дальше завладеть остальной информацией и создать "цифрового двойника". Мошенники стараются использовать все технологические новинки - в то время, как пользователи могут потерять бдительность, отметила эксперт.

Использование новых технологий или ранее неизвестных методов социальной инженерии усложняет выявление обмана. И это, добавила Шмигирилова, облегчает задачу для выманивания денег и данных.