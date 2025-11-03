https://ria.ru/20251103/hakery-2052579956.html
Хакеры заявили, что получили данные о частях СБУ
Пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini сообщили РИА Новости, что в ходе масштабной кибероперации против шести крупнейших страховых фирм Украины... РИА Новости, 03.11.2025
специальная военная операция на украине
украина
служба безопасности украины
в мире
украина
Специальная военная операция на Украине, Украина, Служба безопасности Украины, В мире
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini сообщили РИА Новости, что в ходе масштабной кибероперации против шести крупнейших страховых фирм Украины получили данные о расположении воинских частей СБУ.
"В ходе изучения базы данных одной страховой фирмы, специализирующейся на воинских подразделениях, а также военнослужащих, были обнаружены записи с расположением и наименованием ряда воинских частей СБУ
по Украине", - сказал представитель хакерской группировки KillNet.
В результате взлома шести крупнейших украинских страховых компаний хакеры выгрузили свыше 10 миллионов пакетов документов на физические, юридические лица, в том числе грин-карты, страховые договора, данные о страховании недвижимости, информацию о заводах, автомобилях, водительские удостоверения, видео- и фотоматериалы.