Хакеры заявили, что получили данные о частях СБУ
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:13 03.11.2025
Хакеры заявили, что получили данные о частях СБУ
Пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini сообщили РИА Новости, что в ходе масштабной кибероперации против шести крупнейших страховых фирм Украины... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T06:13:00+03:00
2025-11-03T06:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
служба безопасности украины
в мире
2025
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini сообщили РИА Новости, что в ходе масштабной кибероперации против шести крупнейших страховых фирм Украины получили данные о расположении воинских частей СБУ.
"В ходе изучения базы данных одной страховой фирмы, специализирующейся на воинских подразделениях, а также военнослужащих, были обнаружены записи с расположением и наименованием ряда воинских частей СБУ по Украине", - сказал представитель хакерской группировки KillNet.
В результате взлома шести крупнейших украинских страховых компаний хакеры выгрузили свыше 10 миллионов пакетов документов на физические, юридические лица, в том числе грин-карты, страховые договора, данные о страховании недвижимости, информацию о заводах, автомобилях, водительские удостоверения, видео- и фотоматериалы.
Код на компьютере - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Хакеры KillNet взломали шесть крупнейших страховых фирм Украины
31 октября, 17:32
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
