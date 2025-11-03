Хакеры заявили, что получили данные о частях СБУ

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini сообщили РИА Новости, что в ходе масштабной кибероперации против шести крупнейших страховых фирм Украины получили данные о расположении воинских частей СБУ.

В результате взлома шести крупнейших украинских страховых компаний хакеры выгрузили свыше 10 миллионов пакетов документов на физические, юридические лица, в том числе грин-карты, страховые договора, данные о страховании недвижимости, информацию о заводах, автомобилях, водительские удостоверения, видео- и фотоматериалы.