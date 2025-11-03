Гуцул заявила, что свидетели признали, что не знакомы с ней лично

КИШИНЁВ, 3 ноя - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила через адвокатов, что свидетели, приглашенные стороной обвинения, признались, что не знакомы с ней лично и узнали о ней только после начала ее политической деятельности.