Гуцул заявила, что свидетели признали, что не знакомы с ней лично

КИШИНЁВ, 3 ноя - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила через адвокатов, что свидетели, приглашенные стороной обвинения, признались, что не знакомы с ней лично и узнали о ней только после начала ее политической деятельности.
"Свидетели, приглашенные стороной обвинения, открыто признали, что никогда не были со мной лично знакомы и услышали обо мне лишь тогда, когда я начала свою политическую деятельность на выборах башкана (главы - ред.) Гагаузии в 2023 году", - говорится в заявлении Гуцул, переданном ее адвокатами журналистам.
По словам политика, все обвинения прокуратуры построены "не на фактах, а на догадках, домыслах и политических заказах".
"К сожалению, в нынешней Молдове даже этого бывает достаточно, чтобы вынести обвинительный приговор — если сверху дана соответствующая команда", - отметила Гуцул.
Глава автономии подчеркнула, что каждое заседание убеждает ее в утрате независимости молдавского правосудия.
"Я не сдамся. Мы обязательно обратимся в Европейский суд по правам человека, и я уверена — независимая международная инстанция докажет мою полную невиновность", - говорится в обращении Гуцул.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. В рамках того же дела активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена на шесть лет лишения свободы.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
