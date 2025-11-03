Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести механизм списания ипотеки для учителей в селах - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:13 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/gosduma-2052559834.html
В Госдуме предложили ввести механизм списания ипотеки для учителей в селах
В Госдуме предложили ввести механизм списания ипотеки для учителей в селах - РИА Новости, 03.11.2025
В Госдуме предложили ввести механизм списания ипотеки для учителей в селах
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" направили обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением ввести федеральный механизм списания... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T01:13:00+03:00
2025-11-03T01:13:00+03:00
общество
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_2c410902b62857fbc67663e39acf6b56.jpg
https://ria.ru/20251102/nadbavki--2052483396.html
https://ria.ru/20251027/gosduma-2050804456.html
https://ria.ru/20251029/uchitelya-2051407860.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_111:0:895:588_1920x0_80_0_0_feab7adacdc51f70063b2e5f9bf1a66b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
В Госдуме предложили ввести механизм списания ипотеки для учителей в селах

Депутаты СРЗП предложили списывать ипотеку для учителей в малых городах и селах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" направили обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением ввести федеральный механизм списания ипотеки для учителей, работающих в малых городах и сельской местности, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
Заседание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В СФ предложили дать надбавки к зарплате врачам и учителям в приграничье
Вчера, 10:35
"Представляется обоснованным внедрить на федеральном уровне механизм списания ипотечной задолженности педагогическим работникам, занятым в территориях и по предметным направлениям с подтвержденным дефицитом", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что списание, согласно инициативе, должно происходить поэтапно - за каждый полный учебный год работы, а полное освобождение от долга должно наступать после пяти лет непрерывной работы при условии занятости не ниже полной ставки и подтверждённой учебной нагрузки.
"Списанные суммы предлагаю освободить от уплаты НДФЛ, а финансировать проект – за счёт субсидий регионам с компенсацией через АО "Дом.РФ", - добавил лидер партии.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В Госдуму внесут проект о доплате учителям-наставникам
27 октября, 04:10
Также, по его словам, распространяться льгота должна только на единственное жильё.
"На начало 2024/2025 учебного года в общеобразовательных организациях насчитывалось свыше 18 тысяч вакантных педагогических ставок, из которых 30%, приходятся на сельскую местность", - сказала Лантратова РИА Новости.
Проблема дефицита, как считает политик, заключается не в том, чтобы привлечь педагога, а в том, чтобы удержать его надолго.
"Считаем, что такая социальная мера является стратегическим решением для стабилизации школьного образования вне крупных городов", - подчеркнула она.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Глава Рособрнадзора рассказал о снижении бумажной нагрузки на учителей
29 октября, 11:01
 
ОбществоГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала