В Госдуме предложили ввести механизм списания ипотеки для учителей в селах

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" направили обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением ввести федеральный механизм списания ипотеки для учителей, работающих в малых городах и сельской местности, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

"Представляется обоснованным внедрить на федеральном уровне механизм списания ипотечной задолженности педагогическим работникам, занятым в территориях и по предметным направлениям с подтвержденным дефицитом", - сказано в письме.

В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что списание, согласно инициативе, должно происходить поэтапно - за каждый полный учебный год работы, а полное освобождение от долга должно наступать после пяти лет непрерывной работы при условии занятости не ниже полной ставки и подтверждённой учебной нагрузки.

"Списанные суммы предлагаю освободить от уплаты НДФЛ, а финансировать проект – за счёт субсидий регионам с компенсацией через АО "Дом.РФ", - добавил лидер партии.

Также, по его словам, распространяться льгота должна только на единственное жильё.

"На начало 2024/2025 учебного года в общеобразовательных организациях насчитывалось свыше 18 тысяч вакантных педагогических ставок, из которых 30%, приходятся на сельскую местность", - сказала Лантратова РИА Новости.

Проблема дефицита, как считает политик, заключается не в том, чтобы привлечь педагога, а в том, чтобы удержать его надолго.