Рейтинг@Mail.ru
Глава Минобороны Бельгии попытался оправдаться за слова об ударах по Москве - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 03.11.2025 (обновлено: 17:36 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/glava-2052632054.html
Глава Минобороны Бельгии попытался оправдаться за слова об ударах по Москве
Глава Минобороны Бельгии попытался оправдаться за слова об ударах по Москве - РИА Новости, 03.11.2025
Глава Минобороны Бельгии попытался оправдаться за слова об ударах по Москве
Глава минобороны Бельгии Тео Франкен в интервью RTBF отрицает, что угрожал "стереть Москву с лица земли", и пытается переложить ответственность за эту... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T14:23:00+03:00
2025-11-03T17:36:00+03:00
в мире
бельгия
москва
россия
тео франкен
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051860984_478:81:2652:1304_1920x0_80_0_0_1ed100aa405c01d44affcf545bb675c1.jpg
https://ria.ru/20251101/belgiya-2052373946.html
бельгия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051860984_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_97a6abd5438b1e869bf072826e5d4885.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бельгия, москва, россия, тео франкен, нато
В мире, Бельгия, Москва, Россия, Тео Франкен, НАТО
Глава Минобороны Бельгии попытался оправдаться за слова об ударах по Москве

Глава МО Бельгии Франкен заявил, что не угрожал стереть Москву с лица земли

© AP Photo / Harry NakosТео Франкен
Тео Франкен - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Harry Nakos
Тео Франкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Глава минобороны Бельгии Тео Франкен в интервью RTBF отрицает, что угрожал "стереть Москву с лица земли", и пытается переложить ответственность за эту формулировку на бельгийскую газету Morgen.
Российское посольство в Бельгии 28 октября отреагировало на интервью министра обороны Бельгии газете Morgen от 27 октября с прогнозами "российских ракетных ударов по Брюсселю" и угрозами "стереть Москву с карты мира" и заявило, что эти заявления совершенно ненормальны, представляют угрозу для будущего континента и способны ввергнуть его в новую войну.
"Нужно прочитать интервью, которое я дал (газете – ред.) Humo. Но потом газета De Morgen действительно исказила то, что я сказал, очень злобно, неверно и несправедливо. Журналист спросил, собирается ли (президент РФ) Путин сбросить ядерную бомбу на Брюссель. Я ответил: нет, он этого не сделает. Журналист тогда спросил, почему я так категоричен, и я сказал, что Путин знает: если он это сделает, мы (НАТО - ред.) нанесём удары по Москве. Это базовый принцип НАТО уже 76 лет… А De Morgen в заголовке пишет: "Тео Франкен: если Путин нападёт на нас, мы сотрём Москву с лица земли". Я этого не говорил, это крайне несправедливо. Первоначальная проблема в том, что заголовок ложный и вызвал реакции в Бельгии, за рубежом и в России. Но я никогда этого не говорил. Я лишь сказал, что Путин не применит оружие против Брюсселя, потому что он знает, что последствия будут очень серьёзными", - сказал он.
Тео Франкен периодически попадает в местные СМИ в связи с различными скандалами: его фотографировали справляющим малую нужду после бурной вечеринки в общественном месте, он отказывался произнести "Да здравствует Бельгия!" на национальном празднике, а также обещал возобновить призыв молодежи в армию, что не вызвало энтузиазма в обществе.
Бельгийский флаг - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
"Забросают Москву": заявление Бельгии о России поразило пользователей Сети
1 ноября, 17:03
 
В миреБельгияМоскваРоссияТео ФранкенНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала