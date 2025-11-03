Глава Минобороны Бельгии попытался оправдаться за слова об ударах по Москве

Тео Франкен периодически попадает в местные СМИ в связи с различными скандалами: его фотографировали справляющим малую нужду после бурной вечеринки в общественном месте, он отказывался произнести "Да здравствует Бельгия!" на национальном празднике, а также обещал возобновить призыв молодежи в армию, что не вызвало энтузиазма в обществе.