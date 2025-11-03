Главы МИД ФРГ и КНР договорились о проведении отложенной ранее встречи

БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. По просьбе Берлина в понедельник состоялся телефонный разговор главы МИД Германии Йоханна Вадефуль и его китайского коллеги Ван И, стороны договорились о скором визите германского министра в Китай, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел ФРГ Мартин Гизе.

"Оба министра иностранных дел подчеркнули, что хотели бы продолжить очень хороший и конструктивный обмен, начатый ими в июле в рамках стратегического диалога, и договорились оставаться в тесном контакте. Они сошлись во мнении, что стабильные германо-китайские отношения представляют взаимный интерес для обеих стран и что перенесённый визит министра иностранных дел Германии Китай должен скоро быть наверстан", - сказал Гизе журналистам на брифинге.

Темами обсуждения в рамках телефонного разговора стали вопросы внешней безопасности, политики и экономики. Помимо этого, китайская сторона подтвердила приглашение посетить КНР канцлеру Германии Фридриху Мерцу , а также пригласила президента Франка-Вальтера Штайнмайера

Двадцать четвертого октября официальный представитель министерства иностранных дел Германии Катрин Дешауэр сообщила, что планируемая поездка министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля в Китай откладывается на более поздний срок.

Ранее министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе сообщила, что Германия направила дипломатическую ноту Пекину из-за запрета на экспорт микрочипов из Китая в Европу

Министерство коммерции КНР 9 октября сообщило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.