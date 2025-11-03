Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД ФРГ и КНР договорились о проведении отложенной ранее встречи - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/germaniya-2052652803.html
Главы МИД ФРГ и КНР договорились о проведении отложенной ранее встречи
Главы МИД ФРГ и КНР договорились о проведении отложенной ранее встречи - РИА Новости, 03.11.2025
Главы МИД ФРГ и КНР договорились о проведении отложенной ранее встречи
По просьбе Берлина в понедельник состоялся телефонный разговор главы МИД Германии Йоханна Вадефуль и его китайского коллеги Ван И, стороны договорились о скором РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T16:49:00+03:00
2025-11-03T16:49:00+03:00
в мире
германия
китай
пекин
ван и (политик)
фридрих мерц
франк-вальтер штайнмайер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832610631_0:709:2086:1882_1920x0_80_0_0_38f18572c7c07540d21e085a0cd9b6e4.jpg
https://ria.ru/20251024/kitay-2050455569.html
https://ria.ru/20251103/niderlandy-2052652270.html
германия
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832610631_0:657:1855:2048_1920x0_80_0_0_8e56fa704c12364e8cb9f65f4390b769.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, китай, пекин, ван и (политик), фридрих мерц, франк-вальтер штайнмайер
В мире, Германия, Китай, Пекин, Ван И (политик), Фридрих Мерц, Франк-Вальтер Штайнмайер
Главы МИД ФРГ и КНР договорились о проведении отложенной ранее встречи

Вадефуль и Ван И договорились о скором визите главы МИД Германии в Китай

© AP Photo / Andy WongРаботник поправляет флаги Германии и Китая
Работник поправляет флаги Германии и Китая - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Andy Wong
Работник поправляет флаги Германии и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. По просьбе Берлина в понедельник состоялся телефонный разговор главы МИД Германии Йоханна Вадефуль и его китайского коллеги Ван И, стороны договорились о скором визите германского министра в Китай, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел ФРГ Мартин Гизе.
"Оба министра иностранных дел подчеркнули, что хотели бы продолжить очень хороший и конструктивный обмен, начатый ими в июле в рамках стратегического диалога, и договорились оставаться в тесном контакте. Они сошлись во мнении, что стабильные германо-китайские отношения представляют взаимный интерес для обеих стран и что перенесённый визит министра иностранных дел Германии в Китай должен скоро быть наверстан", - сказал Гизе журналистам на брифинге.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
СМИ рассказали о катастрофе, грозящей Германии из-за Китая
24 октября, 18:31
Темами обсуждения в рамках телефонного разговора стали вопросы внешней безопасности, политики и экономики. Помимо этого, китайская сторона подтвердила приглашение посетить КНР канцлеру Германии Фридриху Мерцу, а также пригласила президента Франка-Вальтера Штайнмайера.
Двадцать четвертого октября официальный представитель министерства иностранных дел Германии Катрин Дешауэр сообщила, что планируемая поездка министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля в Китай откладывается на более поздний срок.
Ранее министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе сообщила, что Германия направила дипломатическую ноту Пекину из-за запрета на экспорт микрочипов из Китая в Европу.
Министерство коммерции КНР 9 октября сообщило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
Позднее агентство Блумберг передавало, что Евросоюз прорабатывает варианты торговых мер противодействия планируемому Китаем экспортному контролю на критически важное сырье в случае, если Брюсселю не удастся достичь дипломатического решения с Пекином. По словам источников агентства, Еврокомиссия к концу октября подготовит список торговых мер, которые впоследствии могут быть применены против Китая для усиления переговорного влияния.
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Россия и КНР не допустят эскалации с ядерным оружием, заявили в Нидерландах
Вчера, 16:43
 
В миреГерманияКитайПекинВан И (политик)Фридрих МерцФранк-Вальтер Штайнмайер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала