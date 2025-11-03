ФРГ не жертва, а виновник в вопросе ядерного оружия, считает эксперт

БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. Правительство Германии должно протестовать против заявлений президента США Дональда Трампа о проведении ядерных испытаний, однако в этом отношении страна, в которой размещено американское ядерное оружие, является не жертвой, а виновником, такое мнение озвучил РИА Новости эксперт, бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS заявил, что ядерные испытания нужны, чтобы убедиться в работоспособности устройств на фоне тестов, которые якобы ведут Россия Китай . По его словам, Россия и Китай якобы проводят тесты, но не говорят об этом. Так он ответил на замечание телеведущей о том, что РФ испытывает системы доставки, но не ядерное оружие.

"Прежде всего, Германия , разумеется, должна протестовать против этого заявления Трампа и применить весь свой дипломатический и политический вес внутри НАТО , чтобы эта глупость не состоялась. Тем не менее по вопросу ядерного оружия Германия не жертва, а преступник", — сказал Браун

Он указал на участие Германии в ядерном сдерживании и планы по модернизации авиабазы Бюхель, где размещены американские ядерные боеприпасы.

"Ведь в этом и заключается смысл ядерной участия, которое, по моему мнению, противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия. С моей точки зрения, Германия таким образом действует в нарушение международного права", — подчеркнул Браун.

Кроме того, по его словам, Германия сейчас пытается на европейском уровне в союзе с Францией получить по крайней мере косвенный доступ к ядерному оружию. Одновременно в немецких СМИ и со стороны "политических разжигателей войны" создаётся атмосфера, будто Германии якобы нужна собственная бомба.

"Идея о собственной немецкой бомбе в нынешней ситуации не снята с повестки, она постоянно политически выдвигается, чтобы посмотреть, как с этим политически можно работать. Я считаю это чрезвычайно опасным, катастрофическим развитием", — пояснил он.

Он отметил, что в случае необходимости у Германии есть и технологические предпосылки — ядерный цикл, и доступ к плутонию и урану.

"Поэтому приобретение и разработка немецкой бомбы — это не десятилетний проект; если будет политическое решение, это проект, который можно реализовать в относительно короткие сроки, и таким образом осуществится старая мечта немецких консерваторов", — добавил он.

Ранее по итогам заседания франко-германского совета по обороне и безопасности была опубликована совместная декларация, гласящая, что правительства Германии и Франции запустят стратегический диалог по вопросам ядерного сдерживания.