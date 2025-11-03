Рейтинг@Mail.ru
ФРГ не жертва, а виновник в вопросе ядерного оружия, считает эксперт - РИА Новости, 03.11.2025
16:12 03.11.2025
ФРГ не жертва, а виновник в вопросе ядерного оружия, считает эксперт
ФРГ не жертва, а виновник в вопросе ядерного оружия, считает эксперт - РИА Новости, 03.11.2025
ФРГ не жертва, а виновник в вопросе ядерного оружия, считает эксперт
Правительство Германии должно протестовать против заявлений президента США Дональда Трампа о проведении ядерных испытаний, однако в этом отношении страна, в... РИА Новости, 03.11.2025
в мире
германия
россия
сша
райнер браун
дональд трамп
нато
германия
россия
сша
в мире, германия, россия, сша, райнер браун, дональд трамп, нато
В мире, Германия, Россия, США, Райнер Браун, Дональд Трамп, НАТО
ФРГ не жертва, а виновник в вопросе ядерного оружия, считает эксперт

Браун: Германия не жертва, а виновник в вопросе ядерного оружия

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. Правительство Германии должно протестовать против заявлений президента США Дональда Трампа о проведении ядерных испытаний, однако в этом отношении страна, в которой размещено американское ядерное оружие, является не жертвой, а виновником, такое мнение озвучил РИА Новости эксперт, бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS заявил, что ядерные испытания нужны, чтобы убедиться в работоспособности устройств на фоне тестов, которые якобы ведут Россия и Китай. По его словам, Россия и Китай якобы проводят тесты, но не говорят об этом. Так он ответил на замечание телеведущей о том, что РФ испытывает системы доставки, но не ядерное оружие.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Немецкий политик заявила, что ФРГ следует потребовать от США вывода ЯО
31 октября, 07:15
"Прежде всего, Германия, разумеется, должна протестовать против этого заявления Трампа и применить весь свой дипломатический и политический вес внутри НАТО, чтобы эта глупость не состоялась. Тем не менее по вопросу ядерного оружия Германия не жертва, а преступник", — сказал Браун.
Он указал на участие Германии в ядерном сдерживании и планы по модернизации авиабазы Бюхель, где размещены американские ядерные боеприпасы.
"Ведь в этом и заключается смысл ядерной участия, которое, по моему мнению, противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия. С моей точки зрения, Германия таким образом действует в нарушение международного права", — подчеркнул Браун.
Кроме того, по его словам, Германия сейчас пытается на европейском уровне в союзе с Францией получить по крайней мере косвенный доступ к ядерному оружию. Одновременно в немецких СМИ и со стороны "политических разжигателей войны" создаётся атмосфера, будто Германии якобы нужна собственная бомба.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Кремле прокомментировали слова Трампа о ядерных испытаниях
30 октября, 13:03
"Идея о собственной немецкой бомбе в нынешней ситуации не снята с повестки, она постоянно политически выдвигается, чтобы посмотреть, как с этим политически можно работать. Я считаю это чрезвычайно опасным, катастрофическим развитием", — пояснил он.
Он отметил, что в случае необходимости у Германии есть и технологические предпосылки — ядерный цикл, и доступ к плутонию и урану.
"Поэтому приобретение и разработка немецкой бомбы — это не десятилетний проект; если будет политическое решение, это проект, который можно реализовать в относительно короткие сроки, и таким образом осуществится старая мечта немецких консерваторов", — добавил он.
Ранее по итогам заседания франко-германского совета по обороне и безопасности была опубликована совместная декларация, гласящая, что правительства Германии и Франции запустят стратегический диалог по вопросам ядерного сдерживания.
Райнер Браун - ветеран немецкого мирного движения, специализирующийся на критике ядерного оружия, и экс-сопредседатель Международного бюро мира (International Peacebureau). Браун также соинициатор ряда призывов к немецкому правительству об урегулировании конфликта на Украине и соорганизатор крупнейших мирных инициатив в Германии.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Президент Финляндии заявил о переходе мира в новую ядерную эпоху
Вчера, 14:58
 
В миреГерманияРоссияСШАРайнер БраунДональд ТрампНАТО
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
