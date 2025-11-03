https://ria.ru/20251103/germaniya-2052641776.html
В Германии сообщили о резком снижении заказов в машиностроении
В Германии сообщили о резком снижении заказов в машиностроении - РИА Новости, 03.11.2025
В Германии сообщили о резком снижении заказов в машиностроении
Немецкая машиностроительная отрасль столкнулась в сентябре с резким сокращением объема заказов - почти на 20%, сообщили в Союзе машиностроителей Германии... РИА Новости, 03.11.2025
В Германии сообщили о резком снижении заказов в машиностроении
VDMA: объем заказов в немецком машиностроении в сентябре упал почти на 20%
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Немецкая машиностроительная отрасль столкнулась в сентябре с резким сокращением объема заказов - почти на 20%, сообщили в Союзе машиностроителей Германии (VDMA).
"В сентябре машиностроительные компании в Германии
зафиксировали резкое сокращение портфеля заказов. В реальном выражении снижение объема заказов, поступивших в компании, составило по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года 19%", - говорится в сообщении
союза на его официальном сайте.
Уточняется, что на 5% меньше стало поступать новых заказов из Германии, а заказы из-за рубежа и вовсе сократились на 24%.
В целом, по данным союза, объем заказов в машиностроении в третьем квартале текущего года сократился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
VDMA снизил прогноз динамики сокращения производства промышленного оборудования по итогам текущего года с прежних минус 2% до минус 5%. По словам главного экономиста VDMA Йоханнеса Гернандта, отрасль по-прежнему страдает от заметного падения спроса и недозагрузки производственных мощностей. Одной из причин такого положения дел он назвал, в том числе, новые импортные пошлины в США
.
В конце июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
и президент США Дональд Трамп
договорились, что Штаты с 1 августа установят пошлины в размере 15% примерно на 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30% на весь импорт, которые изначально угрожали ввести.
Взамен Еврокомиссия обещала закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на 750 миллиардов долларов, а также инвестировать 600 миллиардов в экономику США.
Союз машиностроителей Германии (VDMA) представляет интересы около 3,6 тысячи предприятий в сфере машиностроения и производства промышленного оборудования Германии и Европы
, отмечается на официальном сайте объединения.