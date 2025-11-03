Рейтинг@Mail.ru
В Германии сообщили о резком снижении заказов в машиностроении
15:21 03.11.2025
В Германии сообщили о резком снижении заказов в машиностроении
В Германии сообщили о резком снижении заказов в машиностроении
В Германии сообщили о резком снижении заказов в машиностроении
Немецкая машиностроительная отрасль столкнулась в сентябре с резким сокращением объема заказов - почти на 20%, сообщили в Союзе машиностроителей Германии... РИА Новости, 03.11.2025
экономика
сша
германия
европа
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
еврокомиссия
сша
германия
европа
экономика, сша, германия, европа, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, еврокомиссия
Экономика, США, Германия, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Еврокомиссия
В Германии сообщили о резком снижении заказов в машиностроении

VDMA: объем заказов в немецком машиностроении в сентябре упал почти на 20%

Работа машиностроительного завода в Германии
Работа машиностроительного завода в Германии
© AP Photo / Matthias Schrader
Работа машиностроительного завода в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Немецкая машиностроительная отрасль столкнулась в сентябре с резким сокращением объема заказов - почти на 20%, сообщили в Союзе машиностроителей Германии (VDMA).
"В сентябре машиностроительные компании в Германии зафиксировали резкое сокращение портфеля заказов. В реальном выражении снижение объема заказов, поступивших в компании, составило по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года 19%", - говорится в сообщении союза на его официальном сайте.
Уточняется, что на 5% меньше стало поступать новых заказов из Германии, а заказы из-за рубежа и вовсе сократились на 24%.
В целом, по данным союза, объем заказов в машиностроении в третьем квартале текущего года сократился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
VDMA снизил прогноз динамики сокращения производства промышленного оборудования по итогам текущего года с прежних минус 2% до минус 5%. По словам главного экономиста VDMA Йоханнеса Гернандта, отрасль по-прежнему страдает от заметного падения спроса и недозагрузки производственных мощностей. Одной из причин такого положения дел он назвал, в том числе, новые импортные пошлины в США.
В конце июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились, что Штаты с 1 августа установят пошлины в размере 15% примерно на 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30% на весь импорт, которые изначально угрожали ввести.
Взамен Еврокомиссия обещала закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на 750 миллиардов долларов, а также инвестировать 600 миллиардов в экономику США.
Союз машиностроителей Германии (VDMA) представляет интересы около 3,6 тысячи предприятий в сфере машиностроения и производства промышленного оборудования Германии и Европы, отмечается на официальном сайте объединения.
ЭкономикаСШАГерманияЕвропаУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕврокомиссия
 
 
